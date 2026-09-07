Ölpreis bald wieder dreistellig? Wie weit die Rallye noch gehen kann

Hintergrund ist die Eskalation zwischen den USA und Iran. Nach Angaben des US-Militärs ist ein zuvor angegriffener iranischer Öltanker im Golf von Oman gesunken, allerdings ohne Ladung an Bord.

Der Ölpreis zieht zum Wochenauftakt spürbar an. Ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 96,76 US-Dollar, gut 0,5 Prozent mehr als am Freitag.

Bereits am Samstag hatte das US-Militär von Angriffen auf insgesamt drei iranische Tanker berichtet und dies als Vergeltung für mehrere Attacken der Iraner auf amerikanische Kriegsschiffe in der Region bezeichnet. Auch iranische Medien bestätigten unter Berufung auf die Revolutionsgarden entsprechende Angriffe auf US-Kriegsschiffe.

Zusätzlichen Auftrieb liefert der Förderverband OPEC+. Eine Kerngruppe von sieben Mitgliedsstaaten, darunter Saudi-Arabien und Russland, teilte nach einer Online-Sitzung am Wochenende mit, die Produktionsquoten im Oktober nicht weiter anzuheben. Das Angebot bleibt damit begrenzt, während die geopolitischen Risiken wachsen.



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Charttechnisch könnte sich die Erholung fortsetzen. Oberhalb von 95,08 US-Dollar sehen Markexpterten von BNP Paribas Potenzial bis zur Marke von 101,08 US-Dollar, bei einem Ausbruch darüber wäre mittelfristig ein Anstieg bis 114,33 US-Dollar denkbar. Rücksetzer bleiben jederzeit möglich. Fällt der Preis unter 95,08 US-Dollar zurück, würde sich das Bild eintrüben, eine größere Korrektur bis 86,28 US-Dollar wäre dann möglich.

Wie weit die Rallye noch tragen könnte, machte Daan Struyven, Co-Leiter der globalen Rohstoffforschung bei Goldman Sachs, im Interview mit Bloomberg TV deutlich. Weiten sich die Angriffe auf Schiffe aus und verschärfen sich, sei ein Brentpreis von bis zu 120 US-Dollar vorstellbar.

Die Ereignisse der vergangenen Tage zeigten, wie groß das Risiko einer weiteren Eskalation im Schiffsverkehr sei. Schon in der Vorwoche waren die Ölpreise kräftig gestiegen, nachdem die Spannungen zwischen den USA und Iran nach einer kurzen ruhigeren Phase erneut zugenommen hatten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 96,79USD auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.





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