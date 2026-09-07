CEOTRONICS: Key Figures for FY 2025/2026 Revealed
Driven by robust demand and strong profitability, CEOTRONICS closes 2025/2026 with record revenues, soaring orders, and a clear line of sight to its “Vision65” growth target.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- CEOTRONICS achieved record consolidated revenue of €56.3 million in fiscal year 2025/2026, up 1.0% year on year.
- EBIT rose 5.1% to €8.2 million, while net income after tax increased 18.0% to €5.6 million.
- The order backlog reached a record €77.6 million (+29.1%), and order intake rose 64.0% to €73.8 million.
- Equity increased 14.3% to €32.4 million, while the equity ratio remained stable at 66.5%.
- Management proposes a dividend of €0.25 per share, representing a 25% increase over the previous dividend.
- The outlook is positive: 2026/2027 revenue is expected to reach approximately €61 million and net income around €6.2 million, bringing the €65 million “Vision65” target within reach.
The price of CEOTRONICS at the time of the news was 11,120EUR and was up +1,28 % compared with the previous day.
3 minutes after the article was published, the price was 11,020EUR this corresponds to a minus of -0,90 % since publication.
+1,28 %
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+158,14 %
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