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    CEOTRONICS: Starke Konzern-Kennzahlen für 2025/26

    Rekorde bei Umsatz, Ergebnis und Auftragslage: CEOTRONICS setzt im Geschäftsjahr 2025/2026 neue Bestmarken – und rückt mit „Vision65“ seinem langfristigen Umsatzziel deutlich näher.

    CEOTRONICS: Starke Konzern-Kennzahlen für 2025/26
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • CEOTRONICS erzielte im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Rekordumsatz von 56,3 Mio. Euro, ein Plus von 1,0 % gegenüber dem Vorjahr.
    • Das EBIT stieg um 5,1 % auf 8,2 Mio. Euro; das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 18,0 % auf 5,6 Mio. Euro.
    • Der Auftragseingang erreichte mit 73,8 Mio. Euro (+64,0 %) ebenso ein Rekordniveau wie der Auftragsbestand mit 77,6 Mio. Euro (+29,1 %).
    • Der Brutto-Cashflow verbesserte sich um 32,8 % auf 10,7 Mio. Euro; das Eigenkapital stieg um 14,3 % auf 32,4 Mio. Euro, bei einer konstanten Eigenkapitalquote von 66,5 %.
    • Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie vor – 25 % mehr als im Vorjahr; die Abstimmung soll auf der Hauptversammlung am 6. November 2026 erfolgen.
    • Für 2026/2027 erwartet CEOTRONICS rund 61 Mio. Euro Umsatz und 6,2 Mio. Euro Ergebnis nach Steuern; damit rückt das Umsatzziel „Vision65“ in greifbare Nähe.

    Der Kurs von CEOTRONICS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,120EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,28 % im Plus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,020EUR das entspricht einem Minus von -0,90 % seit der Veröffentlichung.


    CEOTRONICS

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    ISIN:DE0005407407WKN:540740
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