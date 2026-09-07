Herzmittel-Flop drückt Novartis - Auch Ionis und Amgen schwach

Die Aktien von Novartis fielen an der Schweizer Börse um fast 4 Prozent. Ionis und Amgen sackten gegenüber dem Handelsende in den USA vor dem feiertagsbedingt langen Wochenende um 10 und 5 Prozent ab.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Misserfolg mit dem Herzmedikament Pelacarsen setzt am Montag gleich mehrere Aktien unter Druck. Zum einen die des Entwicklers Ionis Pharma und des Lizenznehmers Novartis und zum anderen die von Amgen wegen der negativen Signalwirkung für ihr ähnliches Mittel Olpasiran.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Pelacarsen funktioniert nicht", so die Analysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die Experten der Bank nehmen daher die risiko-adjustierten Umsatzerwartungen von bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar vollständig aus ihrem Modell.

Die Branchenexperten von Vontobel hatten sogar eine Spitzenumsatzschätzung von zwei Milliarden angesetzt. Im Gegenzug verdoppelte die Bank aber ihre Schätzung für das jüngst erfolgreiche Medikament Remibrutinib von 1 auf 2 Milliarden Dollar, sodass unter dem Strich nur eine kleine Kurszielsenkung steht.

Pelacarsen hatte in der Phase-III-Studie Lp(a)Horizon zwar das Lipoprotein(a)-Level der Probanden gesenkt, beim eigentlichen Primärziel aber nicht den erhofften Erfolg beim Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod gezeigt./ag/zb/err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 358,4 auf Tradegate (07. September 2026, 11:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5506. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,60CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -17,65 %/+4,81 % bedeutet.



