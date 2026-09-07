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    Aktien Europa

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    Vorsicht zu Wochenbeginn - Schweizer Börse schwächelt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen starten überwiegend mit Verlusten
    • Anleger warten auf EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten
    • SMI fällt wegen Novartis während Ölwerte zulegen
    Aktien Europa - Vorsicht zu Wochenbeginn - Schweizer Börse schwächelt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben zu Wochenbeginn überwiegend leichte Verluste verzeichnet. Deutlicher nach unten ging es an der Börse in der Schweiz. Die Anleger hielten sich vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und den am Freitag erwarteten US-Inflationsdaten zurück, hieß es. Hinzu kommt, dass in den USA wegen eines Feiertags die Börsen am Montag geschlossen sind und damit Impulse fehlen. Gegenwind kam von steigenden Ölpreisen, nach erneuten gegenseitigen Angriffen im Krieg zwischen den USA und dem Iran.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab gegen Mittag leicht um 0,2 Prozent nach auf 6.382 Punkte. Außerhalb des Euroraums notierte der britische FTSE 100 wenig verändert bei 10.830 Zählern. In der Schweiz ging es für den Leitindex SMI indessen um 1,0 Prozent nach unten auf 14.252 Punkte.

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    Die Aktie des Schwergewichts Novartis gab in Zürich um 3,1 Prozent nach. Der Pharmakonzern hatte in einer Studie mit dem Lipoprotein-Senker Pelacarsen einen Rückschlag einstecken müssen. Das Medikament hatte nicht den erhofften Erfolg beim Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod gezeigt.

    Swiss Re gaben zuletzt 1,7 Prozent nach. Die großen Rückversicherer versuchen bei ihrem Branchentreffen in Monaco derzeit, den weiteren Preisverfall im Schaden- und Unfallgeschäft in Grenzen zu halten. Die Versicherer sehen wachsende Gefahren etwa durch Überschwemmungen, Dürren, Hagel, schwere Gewitter und Waldbrände.

    An der Spitze bei den europäischen Sektoren lagen die Ölwerte mit einem Plus von 1,1 Prozent. Die Branche profitierte erneut von den gestiegenen Ölpreisen. Die Papiere von Eni kletterten um 1,0 Prozent, Totalenergies gewannen zuletzt 1,2 Prozent./err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 23,31 auf Tradegate (07. September 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +7,07 %/+28,48 % bedeutet.





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