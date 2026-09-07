paragon-Gruppe: Drei Gesellschaften beantragen Insolvenz
Ein geplatzter Millionen-Deal stürzt den Autozulieferer paragon in die Krise: Am 7. September 2026 stellt das Unternehmen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Paderborn.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Am 7. September 2026 beantragte paragon beim Amtsgericht Paderborn die Eröffnung von Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit.
- Betroffen sind die paragon GmbH & Co. KGaA sowie die Tochtergesellschaften paragon electronic GmbH und paragon movasys GmbH.
- Auslöser war, dass ein Investor trotz Nachfrist seine vertraglich zugesagten Darlehensauszahlungen in zweistelliger Millionenhöhe nicht geleistet hat.
- Nach dem endgültigen Scheitern der Transaktion kann paragon nicht mehr alle fälligen Verbindlichkeiten begleichen.
- Die Geschäftsführung erwartet, dass die Geschäftstätigkeit nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters fortgeführt wird.
- Paragon entwickelt und produziert Lösungen für Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität und ist unter anderem in Deutschland, China, den USA, Indien und Kroatien vertreten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzernabschluss zum 31.12.2025 (Geschäftsbericht), bei paragon ist am 07.10.2026.
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