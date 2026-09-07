Insolvenzanträge: paragon und zwei weitere Gruppengesellschaften
Ein Schock für die Autozulieferbranche: Paragon und zwei Tochterfirmen melden Insolvenz an, nachdem ein indischer Investor zugesagte Millionen nicht überwiesen hat.
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- paragon GmbH & Co. KGaA sowie die Tochtergesellschaften paragon electronic GmbH und paragon movasys GmbH haben beim Amtsgericht Paderborn Insolvenzanträge gestellt.
- Auslöser sind ausbleibende Zahlungen des indischen Investors Tejascore Techsystems Inc. in Höhe von insgesamt 12 Mio. Euro; dadurch kann paragon seine Lieferantenvereinbarungen nicht erfüllen.
- Tejascore hatte im Juni 2026 Darlehenszahlungen über 5 Mio. Euro sowie weitere 7 Mio. Euro zugesagt, diese trotz mehrfacher Aufforderung jedoch nicht geleistet.
- Paragon vermutet eine arglistige Täuschung und einen möglichen Betrug, da sich die Finanzierungszusagen des Tejascore-Mehrheitsaktionärs offenbar als nicht zutreffend erwiesen haben.
- Von der Insolvenz sind rund 552 Beschäftigte an deutschen Standorten betroffen, darunter 21 Auszubildende und Praktikanten; die Auslandstöchter in Kroatien und China sind nicht betroffen.
- Das Unternehmen betont seine Profitabilität, einen hohen Auftragsbestand und starke Kundenbeziehungen in der Automobilindustrie und erwartet, dass der Geschäftsbetrieb nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters fortgeführt wird.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzernabschluss zum 31.12.2025 (Geschäftsbericht), bei paragon ist am 07.10.2026.
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