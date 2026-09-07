Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 07.09.26
Foto: Stringer - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 07.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist CBOT Sojabohnen (Soybeans) Rolling Future (+0,08 %) genz vorne. Gefolgt von DAX (-0,34 %), Dell Technologies (+0,74 %), EUR/USD (Euro / US Dollar) (+0,11 %), Eurozone 50 (-0,22 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|VJ7EVL
|0
|EUR/USD (Euro / US Dollar)
|DY3A4U
|0
|CBOT Sojabohnen (Soybeans) Rolling Future
|VP92MV
|0
|Gold
|DN484E
|0
|NASDAQ 100
|DN39XH
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|US Tech 100
|BD5LZX
|0
|SAP SE
|PG46PV
|0
|Rheinmetall AG
|PC2FSE
|0
|Öl (Brent)
|PK887M
|0
|Dell Technologies
|FE4YBK
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|PL27RU
|0
|DAX
|
Classic
|VK6G7H
|0
|Tesla
|
Classic
|PM7ATB
|0
|Silber 1 Unze Fixing,NYMEX COMEX Silber (Silver)
|
Classic
|VK6H7B
|0
|Eurozone 50
|
Sonstige
|PM99W8
|0
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