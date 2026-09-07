Bahn bleibt im August unpünktlich

BERLIN (dpa-AFX) - Auch im August sind viele Fernzüge der Deutschen Bahn unpünktlich gewesen. Lediglich 54,2 Prozent von ihnen kamen ohne größere Verzögerungen ans Ziel, wie aus der aktuellen Statistik des bundeseigenen Konzerns hervorgeht. Das waren etwas mehr als in den beiden Vormonaten, in denen die Pünktlichkeit jeweils bei 52,6 Prozent lag. Gleichwohl bleibt die Bahn damit deutlich unter den eigenen Zielen.

"Anhaltend hohe Temperaturen bis in die erste Monatshälfte führten noch zu vielen Anlagenstörungen und einer besonders hohen Zahl an Langsamfahrstellen", teilte das Unternehmen zur Begründung mit. Gleichzeitig bremsten demnach umfangreiche Bauarbeiten etwa bei der Korridorsanierung am rechten Rheinufer zwischen Troisdorf und Wiesbaden oder bei der Sanierung der Berliner Stadtbahn den Verkehr aus.