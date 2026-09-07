TeamViewer Aktie deutlicher Kursrutsch - 07.09.2026

Rote Vorzeichen bei TeamViewer: Der Kurs rutscht um -4,34 % auf 6,6100€ ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die TeamViewer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,86 %.

Auf Wochensicht hat die TeamViewer Aktie damit -8,01 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,41 %. Im Jahr 2026 gab es für TeamViewer bisher ein Plus von +14,10 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,01 % 1 Monat +8,41 % 3 Monate +16,86 % 1 Jahr -25,31 %

? wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.09.2026, 12:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Aufwärtstrend der TeamViewer-Aktie von 4,20 auf 7,25 Euro und die Frage, ob der Widerstand nachhaltig überwunden wird; technisch wird der Trend teils als intakt gesehen, ein Rückfall auf 6,30 Euro bleibt möglich. Kritisiert werden die schwache Entwicklung gegenüber Softwarewerten, fehlende eigene Impulse und die ausbleibende Leistung des Managements. Positiv genannt werden wachsendes Enterprise-Geschäft und Schuldenabbau, während die Bewertung als deutlich zu hoch bzw. das Aufwärtspotenzial als erheblich eingeschätzt wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von TeamViewer?

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %.

Lohnt sich ein Investment in die TeamViewer Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der TeamViewer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur TeamViewer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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