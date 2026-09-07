DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Die indische Tochter Hindustan Lever habe auf ihrem Kapitalmarkttag das immense Potenzial in Indien aufgezeigt, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er ist sich aber nicht ganz sicher, ob der Konsum dort jetzt auch anzieht. Insgesamt erinnerte er an die große Bedeutung von Hindustan Lever für den Unilever-Unternehmenswert. In der Spitze habe alleine HUL bis zu 45 Prozent der Marktkapitalisierung abgedeckt./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 54,89EUR auf Tradegate (07. September 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51,5

Kursziel alt: 51,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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