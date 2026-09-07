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    IFA 2026

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    Innovation prägt die Zukunft

    IFA 2026 - Innovation prägt die Zukunft
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Große Preisverleihung der Global Product Technology Innovation Awards

    BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Eine der weltweit größten Messen für Unterhaltungselektronik, die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), fand vom 4. bis 8. September 2026 auf dem Messegelände Berlin statt.

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    Im Rahmen der IFA wurden die mit Spannung erwarteten Global Product Technology Innovation Awards (GPTIAwards) offiziell verliehen. Die GPTIAwards wurden 2014 von der International Data Group (IDG) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ins Leben gerufen, werden jedes Jahr von der IFA unterstützt und auf globaler Ebene durchgeführt. Branchenexperten betrachten die jährliche Veröffentlichung der Preisträgerliste als Wegweiser für aufkommende Trends in innovativen Sektoren. Die Gewinnerbeiträge werden zudem voraussichtlich zu einer wichtigen neuen Triebkraft für das kommerzielle Mainstream-Produktangebot im aktuellen Marktzyklus und dienen als Schlüsselindikator für sich wandelnde Kaufpräferenzen bei Verbrauchern weltweit.

    Die Preisträger stehen fest: Vielfältige bahnbrechende technische Errungenschaften glänzen branchenübergreifend

    Die Liste der Preisträger der diesjährigen Ausgabe der Global Product Technology Innovation Awards vereint weltweit führende Marken und innovative Nischenunternehmen aus Dutzenden von Ländern und Regionen und bietet einen umfassenden und lebendigen Überblick über das multidimensionale Innovationsökosystem der globalen Unterhaltungselektronikbranche.

    Zu den preisgekrönten Beiträgen zählen namhafte Branchenführer wie Midea, SIEMENS, TCL, MIELE, BOE, LIEBHERR, SAMSUNG, SONY, LG, ECOVACS, CECOTEC, TINECO, Dyson, TECNO, JBL, Segway, SANDISK, Zendure, JURA, Navimow, Maniformer, NELKO, CHiQ, HKC, NEURA Robotics, AEG und KOORUI. Ihre Innovationen decken ein breit gefächertes Spektrum an zukunftsweisenden Bereichen ab, darunter Klimatisierung, Smart-Küche, audiovisuelle Heimgeräte, KI-gesteuerte Roboterinteraktion, Displays, Reinigung, intelligente Lagerung, Smart Mobility, neue Energiespeicher, AR-Smartbrillen und intelligente Mobilgeräte.

    Als eines der maßgeblichsten und mit größter Spannung erwarteten Preisverleihungsprogramme der IFA weisen die Organisatoren der Auszeichnungen darauf hin, dass im Rahmen der Initiative jedes Jahr Tausende globaler Marken einer strengen Prüfung unterzogen werden, um Innovationsmaßstäbe für die Unterhaltungselektronikbranche zu ermitteln. Zudem werden durch die maßgebliche Liste der Preisträger die gesammelten Innovationserfolge der Branche präsentiert. Sie ist zu einer wichtigen Referenz für die globale Industrie geworden, um die sich entwickelnden Trends in der Unterhaltungselektronik zu verfolgen, und ermöglicht es der traditionsreichen IFA, ihren einzigartigen Wert zu entfalten und ihre globale Plattform zu nutzen.

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