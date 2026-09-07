Tocvan im FOCUS MONEY Rohstoff-Börsenbrief

Tocvan Ventures Corp. rückt erneut in den Fokus des deutschsprachigen Finanzmarkts. In der aktuellen Ausgabe des FOCUS MONEY Rohstoff-Börsenbriefs vom 4. September 2026 wird das Unternehmen erneut als aussichtsreicher Goldexplorer und Projektentwickler thematisiert – sowohl in der Print-Ausgabe als auch in der digitalen Online-Ausgabe.

Gerade für einen noch vergleichsweise kleinen kanadischen Goldexplorer und Projektentwickler mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 40 Mio. EUR ist eine wiederholte Erwähnung in einem etablierten deutschen Finanzmedium durchaus bemerkenswert. Sie erhöht die Sichtbarkeit bei einer Anlegergruppe, die traditionell eine hohe Affinität zu Gold, Silber und Rohstoffaktien besitzt.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Tocvan nicht nur einmalig im Rahmen einer einzelnen Unternehmensmeldung auftaucht, sondern die laufende Entwicklung von Gran Pilar erneut Anlass für eine redaktionelle Erwähnung gibt.

Rohstoffexperte Johannes Heinritzi hebt dabei vor allem 2 Punkte hervor: Das weitere Explorationspotenzial von Gran Pilar und den parallelen Aufbau der Pilotanlage. Seine Einschätzung fällt entsprechend klar aus:

"Tocvan Ventures: Auch die in Mexiko eine Pilotanlage beim Gran Pilar-Goldprojekt aufbauenden Kanadier zeigen Explorationsgeschick. Gesteinsproben an der Oberfläche deuten auf eine deutliche Ausdehnung des Gold-, Silber- und Kupfervorkommens hin. Das Gesamtgebiet, das Tocvan nun zu 100 Prozent besitzt, scheint somit noch starkes Erweiterungspotenzial zu haben. Auch hier dürften sich bei schwachen Tagen Zukäufe langfristig lohnen." Johannes Heinritzi, Rohstoff-Experte von FOCUS MONEY, in der Ausgabe vom 4. September 2026

Bemerkenswert ist dabei weniger eine einzelne positive Formulierung als vielmehr die Gesamteinordnung: FOCUS MONEY verbindet Tocvans Explorationsfortschritte ausdrücklich mit dem Aufbau der Pilotanlage und sieht zugleich weiteres erhebliches Erweiterungspotenzial im Gesamtprojekt.

Für Tocvan kommt diese erneute mediale Aufmerksamkeit zu einem interessanten Zeitpunkt: Bei Gran Pilar laufen derzeit 2 Entwicklungen parallel, die sich gegenseitig verstärken. Unter der Oberfläche wächst das geologische Potenzial durch neue Entdeckungen und zusätzliche Zielgebiete, während an der Oberfläche die Infrastruktur für die Pilotproduktion weiter Gestalt annimmt.

Genau diese Kombination könnte erklären, warum Gran Pilar zunehmend auch außerhalb des klassischen kanadischen Junior-Mining-Marktes wahrgenommen wird. Die Story verändert sich: Weg von einem reinen Explorationsprojekt und hin zu einem Projekt, bei dem Exploration, Distriktwachstum und der Aufbau einer ersten Produktionsstufe gleichzeitig stattfinden.

Fazit

Die erneute Erwähnung in FOCUS MONEY ist deshalb mehr als nur zusätzliche Medienpräsenz. Sie zeigt, dass Tocvan und Gran Pilar im deutschsprachigen Rohstoffmarkt zunehmend wiederkehrend wahrgenommen werden.

Die Präsenz in Print und digitaler Ausgabe erweitert zugleich die Reichweite über unterschiedliche Anlegergruppen und Nutzungskanäle hinweg. Während die gedruckte Ausgabe eine etablierte und häufig langfristig orientierte Anlegerzielgruppe erreicht, sorgt die digitale Veröffentlichung für zusätzliche Sichtbarkeit, Verbreitung und Auffindbarkeit.

Der fundamental wichtigere Punkt bleibt jedoch unverändert: Gran Pilar entwickelt sich zunehmend von einem einzelnen Goldvorkommen zu einem wesentlich größeren Distrikt-Projekt.

Entscheidend ist dabei nicht nur, dass Tocvan Richtung Produktion voranschreitet. Gleichzeitig werden die Grenzen des bekannten mineralisierten Systems immer weiter nach außen verschoben. Neue Oberflächenfunde, neue Zielgebiete und laufende Bohrarbeiten könnten das geologische Bild von Gran Pilar noch erheblich verändern.

Je größer Gran Pilar wird und je näher gleichzeitig die erste Produktion rückt, desto stärker dürfte sich die Frage stellen, ob die aktuelle Markteinschätzung das wachsende Ausmaß des Projekts überhaupt bereits widerspiegelt.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,87 CAD (04.09.2026)

Marktkapitalisierung: 69 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,53 EUR (04.09.2026)

Marktkapitalisierung: 42 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Die Interpretation und mögliche Bedeutung jüngster Explorations- und Oberflächenergebnisse beim Gran Pilar Gold-Silber-Projekt; die Möglichkeit einer weiteren Ausdehnung der bekannten Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung; das mögliche zusätzliche Explorations- und Distriktpotenzial des von Tocvan kontrollierten Projektgebiets; die mögliche Fortsetzung und Erweiterung bislang identifizierter mineralisierter Zonen; die weitere Entwicklung von Gran Pilar von einem Explorationsprojekt in Richtung Pilotproduktion; die Fertigstellung, Inbetriebnahme und den erfolgreichen Betrieb der geplanten Pilotanlage; mögliche zukünftige Gold- und Silberproduktion; sowie die mögliche zukünftige Neubewertung von Tocvan am Kapitalmarkt. Soweit dieser Bericht Aussagen darüber enthält, dass Gran Pilar ein größeres mineralisiertes System oder ein potenzielles Distrikt-Projekt darstellen könnte, beruhen diese Aussagen auf veröffentlichten Unternehmensinformationen sowie auf der Interpretation des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass derzeit bekannte Oberflächenanomalien, Gesteinsproben, Bohrergebnisse oder geologische Strukturen in eine wirtschaftlich abbaubare Mineralressource oder Mineralreserve überführt werden können. Einzelne Oberflächenproben oder mineralisierte Abschnitte sind nicht notwendigerweise repräsentativ für die durchschnittlichen Gehalte, Mächtigkeiten oder die Kontinuität einer möglichen Lagerstätte. Auch Aussagen über die weitere Entwicklung, Fertigstellung oder den Betrieb der Pilotanlage sind zukunftsgerichtet. 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