LiberNovo präsentiert auf der IFA 2026 dynamische ergonomische Sitzmöbel und unterstützt Special Olympics New York

HONGKONG, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo stellt vom 4. bis 8. September auf der IFA 2026 in der Messe Berlin aus und präsentiert sein Sortiment an dynamischen, ergonomischen Sitzmöbeln in Halle 7, Stand 7.2a-105. Die Maxis-Serie steht zusammen mit dem LiberNovo Omni Pro und dem Omni SE im Mittelpunkt des Messestands. LiberNovo Omni Pro wurde zudem in zwei Kategorien der IFA Innovation Awards nominiert: „Best in Design" und „Best in Tech" in den Kategorien „Good" und „Barrierefreiheit".

Die 1924 gegründete IFA ist eine weltweit führende Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Das Thema für 2026, „Die Zukunft ist jetzt", befasst sich damit, wie Innovationen den Alltag und das vernetzte Leben neu gestalten.

Maxis-Serie: Entwickelt für größere Bauprojekte

Der Maxis wurde speziell für größere, breitere und schwerere Nutzer entwickelt und ist keine einfach vergrößerte Version eines Standardstuhls. Mit einer Sitztiefe von 52 cm (20,5 Zoll), einem breiteren Sitzpolster, einem verstärkten Rahmen, einem Untergestell aus Aluminiumlegierung und in vier Richtungen verstellbaren Armlehnen bietet er mehr Platz und stabilen Halt für lange Arbeits-, Gaming- und Kreativsitzungen.

Alle drei Modelle verfügen über eine fünfstufige Neigungsverstellung von 105° bis 160°. Bei Maxis Manual wird die Tiefe der Lendenwirbelstütze über einen Drehknopf eingestellt. Maxis Electric verfügt zusätzlich über eine motorisierte Lendenwirbelstütze und die OmniStretch-Funktion zur gezielten Rückenstreckung, während Maxis Airflow eine aktive Sitzbelüftung für längere Sitzphasen in wärmeren Umgebungen bietet.

Ebenfalls ausgestellt ist das Modell „Omni Pro", das eine motorisierte Lendenwirbelverstellung, OmniStretch und Active Airflow vereint. Der manuell verstellbare Omni SE bietet einen praktischen Einstieg in den Ansatz der „Dynamic Ergonomics" von LiberNovo.

Unterstützung für Special Olympics New York

LiberNovo unterstützt Special Olympics New York mit einer Spende von ergonomischen Omni-Stühlen und hilft damit den Büromitarbeitern in der Zentrale in Albany, der Niederlassung in New York City und der Niederlassung auf Long Island. Das Sponsoring spiegelt das Engagement von LiberNovo für Inklusion und Wohlbefinden wider. Hinter dem Werdegang jedes Sportlers stehen Menschen, die Programme koordinieren, Freiwillige organisieren und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen – oft ohne dafür Anerkennung zu erhalten. Durch die Unterstützung dieser Teams setzt LiberNovo seine Arbeit fort, Lösungen für echte menschliche Bedürfnisse zu entwickeln, wo immer diese auftreten: im Studio, im Büro oder auf dem Spielfeld.

Erleben Sie LiberNovo in Berlin

Medienvertreter, Handelspartner und Besucher können die Maxis-Serie in Halle 7, Stand 7.2a-105 erleben. Termine für Vorstellungsgespräche und Geschäftstreffen können unter pr@libernovo.com vereinbart werden.

Über LiberNovo

LiberNovo entwickelt dynamische, ergonomische Sitzmöbel, die auf Bewegung statt auf eine feste Sitzhaltung ausgelegt sind. Erfahren Sie mehr unter libernovo.com.

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