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    Innenausschuss berät in Sondersitzung zu hybrider Bedrohung

    Für Sie zusammengefasst
    • Innenausschuss berät Russlands hybride Bedrohung
    • Sondersitzung behandelt geplante Gegenmaßnahmen
    • Grünen-Antrag folgt auf Drohnenvorfall in Leipzig
    Innenausschuss berät in Sondersitzung zu hybrider Bedrohung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Innenausschuss des Bundestages wird sich in einer Sondersitzung mit der hybriden Bedrohung durch Russland befassen. Wie aus der Einladung an die Abgeordneten hervorgeht, wird ein "Bericht der Bundesregierung zur hybriden Bedrohungslage und geplanten Gegenmaßnahmen" einziger Tagesordnungspunkt der Sitzung am Donnerstag sein.

    Die Sitzung war von den Grünen beantragt worden, nachdem die Bundesregierung in der vergangenen Woche Russland für den versuchten Angriff mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle am 4. August verantwortlich gemacht und diplomatische sowie anderweitige Konsequenzen verkündet hatte. Die mit Sprengstoff präparierte Drohne war neben ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt worden. In der Haushaltswoche finden im Bundestag keine regulären Ausschusssitzungen statt./abc/DP/jha






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