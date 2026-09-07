Isar Aerospace erreicht die Umlaufbahn, doch Europa fliegt weiter mit SpaceX

Der erste Versuch war im März 2025 schon 30 Sekunden nach dem Abheben gescheitert. Spectrum kann rund eine Tonne in eine niedrige Erdumlaufbahn oder 700 Kilogramm in eine sonnensynchrone Bahn bringen.

Am 5. September ist Isar Aerospace ein wichtiger Schritt gelungen: Die Rakete Spectrum erreichte beim zweiten Flug erstmals die Umlaufbahn und brachte CubeSats des deutschen Wettbewerbs Microlauncher Competition vom Startplatz Andøya in Norwegen ins All.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Berenberg-Analyst Michael Filatov wertet den Flug als Meilenstein, dämpft aber die Erwartungen: Der Aufbau eigener Startkapazitäten brauche Zeit, kurzfristig blieben US-Anbieter die pragmatischste Lösung.



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Die Zahlen verdeutlichen das: 2025 flogen nur elf von 164 europäischen Nutzlasten, also sieben Prozent, mit Ariane 6 oder Vega C. Im laufenden Jahr ist es bislang nur eine einzige von 119 Nutzlasten. Vier der fünf europäischen Starts 2026 transportierten zudem gar keine europäische Fracht, sondern etwa Amazon-Satelliten.

Auch die Marktanteile, die einst auf russische Sojus-Raketen entfielen, landeten nicht bei europäischen Anbietern, sondern bei SpaceX. Dessen Falcon-9-Anteil an europäischen Nutzlasten stieg von einem Prozent 2020 auf 94 Prozent im laufenden Jahr.

Europäische Raumfahrtkonzerne dürften laut Berenberg allenfalls das Segment unter einer Tonne Nutzlast bedienen, das nur einen kleinen Teil der europäischen Startmasse ausmacht. Schwere Satelliten wie Galileo oder SpainSat NG bleiben auf Ariane 6 oder Falcon 9 angewiesen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 128,8EUR auf Tradegate (07. September 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.





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