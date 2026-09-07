Infineon Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 07.09.2026

Die Infineon Technologies Aktie konnte bisher um +3,38 % auf 58,80€ zulegen. Das sind +1,93 € mehr als am letzten Handelstag. Die Infineon Technologies Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,13 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,38 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Infineon Technologies-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -22,89 % hinnehmen mussten.

Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +4,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +50,16 % gewonnen.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,50 % 1 Monat -5,16 % 3 Monate -22,89 % 1 Jahr +78,26 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 07.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,54 Mrd.EUR € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,86 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,25 %. ON Semiconductor legt um +9,29 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,31 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.