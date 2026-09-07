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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 07.09.2026

    Kursbewegung von +3,38 % bei Infineon Technologies am 07.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 07.09.2026
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.09.2026

    Die Infineon Technologies Aktie konnte bisher um +3,38 % auf 58,80 zulegen. Das sind +1,93  mehr als am letzten Handelstag. Die Infineon Technologies Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,13 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,38 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Infineon Technologies-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -22,89 % hinnehmen mussten.

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    Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +4,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +50,16 % gewonnen.

    Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,50 %
    1 Monat -5,16 %
    3 Monate -22,89 %
    1 Jahr +78,26 %
    Stand: 07.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,54 Mrd.EUR € wert.

    Kommt jetzt die Wende?


    Die Infineon-Aktie setzt sich zum Wochenauftakt mit einem Kursplus von rund +3% an die Spitze des DAX und stemmt sich damit gegen den schwächeren Gesamtmarkt. Nach dem jüngsten Abverkauf kommt dieser Konter zur richtigen Zeit, denn bei 54,26 € hat sich eine neue Unterstützung herausgebildet. Mit aktuell rund 58,60 € ist die erste Erholung gelungen. […] The post Infineon-Aktie als DAX-Gewinner: Kommt jetzt die Wende? first appeared on sharedeals.de.

    INFINEON bleibt auf "BUY"


    DEUTSCHE BANK Research hat in einer neuen Studie zu INFINEON das Kursziel bei 85 Euro mit der Einstufung auf "Buy" belassen. Als Grund gab die Studie an, dass das hohe Wachstumspotenzial über 2026 hinaus untermauert worden sei. Die Gewinn- und …

    Gute Vorgaben aus USA und Asien helfen Halbleitertiteln


    Positive internationale Branchenvorgaben haben europäischen Halbleiteraktien am Montag Auftrieb gegeben. In den USA zählten Chiptitel wie Sandisk , Marvell und Seagate vor dem Wochenende zu den größten Gewinnern und verhalfen dem Tech-Index Nasdaq

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,86 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,25 %. ON Semiconductor legt um +9,29 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,31 %.

    Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +3,31 %
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    -5,35 %
    -21,14 %
    +80,41 %
    +74,45 %
    +54,31 %
    +289,11 %
    -16,68 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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