Fahrrad-Markt wächst wieder

BERLIN (dpa-AFX) - Nach schwierigen Jahren hat der deutsche Fahrradmarkt in der ersten Jahreshälfte 2026 zugelegt. Dem Herstellerverband ZIV zufolge stieg die inländische Produktion von Fahrrädern in den ersten sechs Monaten um 6 Prozent und bei den ökonomisch wichtigeren E-Bikes um 4 Prozent. Zudem seien die Werkstätten gut ausgelastet, und der Handel verzeichne deutliche Zuwächse mit Ersatzteilen und Zubehör.

Die Händler bestellten zwar weiterhin mit Bedacht, doch gleichzeitig wurden die Lagerüberhänge aus den Vorjahren "größtenteils" abgebaut, wie der Verband berichtet. Der Absatz von Fahrrädern stieg um annähernd 10 Prozent und der von E-Bikes um 2 Prozent. Schon im vergangenen Jahr gab es in Deutschland einen Bestand von mehr als 90 Millionen Rädern, also deutlich mehr als Einwohner.