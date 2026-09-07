Commerzbank: Jetzt kommt der Milliarden-Turbo

Die Commerzbank startetete am 4. September ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 1,2 Milliarden Euro. Das reduziert die Zahl der ausstehenden Aktien und erhöht damit rechnerisch den Gewinn je Aktie.

Die Commerzbank-Aktien befinden sich in einem Aufwärstrend. Hier die drei Gründe, warum die Anteilsscheine Rückenwind bekommen.

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Die Bank will 2026 insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro an Kapital an die Aktionäre zurückgeben. Der Aktienrückkauf soll bis zum 10. Februar 2027 andauern.

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2. Grund: Übernahmephantasie durch UniCredit

UniCredit kontrolliert inzwischen über verschiedene Instrumente nahezu 50 Prozent der Commerzbank. Gleichzeitig signalisiert die Bundesregierung erstmals mehr Gesprächsbereitschaft: Finanzminister Lars Klingbeil trifft UniCredit-Chef Andrea Orcel am 14. September. Der Markt wertet dies als Zeichen, dass eine Übernahme nicht mehr grundsätzlich blockiert wird.

Die Wahrscheinlichkeit steigt also, dass das ein Übernahmeagebot kommt, das höer ausfällt , als der Aktienkurs. Das befeuert die Rallye wiederum um die Papiere.

3. Grund: Starke Fundamentaldaten

Die Bank kann hohe Gewinne erwirtschaften und gleichzeitig erhebliche Kapitalbeträge an die Aktionäre zurückgeben. Im ersten Halbjahr 2026 lag das Nettoergebnis bei 1,8 Milliarden Euro, ein neuer Höchstwert. Das operative Ergebnis stieg um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.

Fazit: Mögliche Fortschritte bei der Übernahme und das Aktienrückkaufprogramm beflügeln die Aktie der Commerzbank. Das neue Vorstoßen der Aktie auf ihr 10-Jahres-Hoch könnte zusäzliches Kaufinteresse auslösen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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