ANALYSE-FLASH
JPMorgan startet Bechtle mit 'Neutral' - Ziel 38 Euro
- JPMorgan bewertet Bechtle mit Neutral bei 38 Euro
- Computacenter bleibt JPMorgans Favorit im VAR-Sektor
- Bechtle dürfte im September Ziele nicht erhöhen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Bechtle beim Kursziel von 38 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Sein Favorit unter den europäischen Value-Added Resellern (VAR) von Hard- und Software bleibe Computacenter, schrieb Joseph George am Freitag. Bytes Technology stuft er mit "Underweight" am schwächsten ein. Bei Bechtle rechnet George am Kapitalmarkttag im September nicht mit einer nennenswerten Aufstockung der Finanzziele. Der Konsens plane mittelfristig bereits eine klare Gewinnbelebung ein./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 19:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 35,94 auf Tradegate (07. September 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +6,03 %/+33,93 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 38 Euro
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Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703
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Ecovadis hat aber trotzdem eine gewisse Relevanz, weil weltweit nach den gleichen Standards weit über 100.000 Unternehmen bewertet werden - was immerhin eine gewisse Vergleichbarkeit schafft. Außerdem ist dieses Audit kein „Greenwashing“, sondern echte Dokumentation und Regeltreue.
Das Ergebnis ist allerdings nur ein Beweis für gute Strukturen, geringe Risiken und eine hohe Professionalität bei Bechtle, aber - leider - nicht für echte ökologische Nachhaltigkeit…
ESG-Kriterien könnten aber - vor allem in Deutschland - für Lieferkettenanforderungen relevant sein.
Für Bechtle bedeutet diese Platinum-Auszeichnung meiner Meinung nach daher einen leichteren Zugang zu Ausschreibungen und weniger ESG‑Audits durch die Kunden und damit eine bessere Position in öffentlichen Vergaben. Das ist vermutlich und hoffentlich der rein ökonomischer Vorteil für unsere Bechtle…
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-erreicht-erstmals-platinumstatus-im-nachhaltigkeitsrating-von-ecovadis
. . . wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgend etwas richtig machen.