JPMorgan startet Bechtle mit 'Neutral' - Ziel 38 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 35,94 auf Tradegate (07. September 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +6,03 %/+33,93 % bedeutet.