ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Bank - 'Buy'
- Warburg hebt Deutsche-Bank-Kursziel auf 41,50 Euro
- Höhere EZB-Leitzinsen sollen der Bank Auftrieb geben
- Investitionspaket und KI versprechen weitere Impulse
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet mit Auftrieb durch steigende Leitzinsen der EZB, wie er am Montag schrieb. Obendrein sieht er in den kommenden beiden Jahren durchaus Überraschungspotenzial durch Impulse des deutschen Investitionspakets, KI-bedingte Effizienzsteigerungen sowie steigende Anlagevolumina./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 35,55 auf Tradegate (07. September 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +1,22 %/+20,91 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 41,50 Euro
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Ziel 44 Euro ist erstmal guter Zwischenstep zu den 80 Euro. BIN DABEI. WO IS EIGENTLICH blackZock oder wie der hiess? Hat man nix mehr von gehört....Na dem wurden sicher alle Put Scheine ausgenockt. ..
Vergleicht man die Bewertungen, dann haben wir noch ne menge aufholpotenzial. selbst nach dem Erreichen der 34,x jetzt . das 2026er KGV war noch von unter 34 Euro