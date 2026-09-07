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    Miral und Warner Bros. Discovery Global Experiences präsentiert Themenbereiche rund um Harry Potter

    Miral und Warner Bros. Discovery Global Experiences präsentiert Themenbereiche rund um Harry Potter
    Foto: Savvapanf Photo - stock.adobe.com
    • Drei neue Themenbereiche rund um „Harry Potter" sollen im von Warner Bros. eingeführt werden. Welt, Yas Island, Abu Dhabi
    • Die drei neuen Themenbereiche sind: „Diagon Alley", „Hogwarts" und „Der Verbotene Wald"
    • Weltweit exklusive Attraktionen zum Thema „Harry Potter", die exklusiv für Warner Bros. entwickelt wurden. World Abu Dhabi
    • Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für das Jahr 2029 vorgesehen

    ABU DHABI, VAE, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Miral, der führende Entwickler von immersiven Reisezielen und Erlebnissen in Abu Dhabi, hat in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Experiences hat angekündigt, dass im größten Indoor-Freizeitpark der Region, dem Warner Bros., drei neue Themenbereiche rund um Harry Potter hinzukommen werden. World, Abu Dhabi.

    Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier: 
    https://www.multivu.com/miral/9420151-en-warner-bros-discovery-global-experiences-reveal-harry-potter-themed-lands

    Die neuen Themenbereiche „Diagon Alley", „Hogwarts" und „Der Verbotene Wald" werden sich über eine Fläche von rund 63.000 m² (678.000 sqft) erstrecken; die Bauarbeiten sollen 2029 abgeschlossen sein.

    Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von Miral,, erklärte: „Die Eröffnung der drei neuen Themenbereiche rund um Harry Potter stellt einen bedeutenden Meilenstein in der kontinuierlichen Entwicklung von Yas Island und des Emirats Abu Dhabi dar. Diese Erweiterung ist ein weiterer Ausdruck unserer langjährigen Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery Global Experiences, dessen Zusammenarbeit weltweit bekannte Geschichten und Figuren durch fantasievolles und fesselndes Design zum Leben erweckt.

    Im Einklang mit Abu Dhabis umfassender Vision zur wirtschaftlichen Diversifizierung, zur Steigerung der Attraktivität für Touristen und zum weiteren Wachstum einer dynamischen Unterhaltungslandschaft stärkt diese Erweiterung die Position von Yas Island als weltweit führendes Freizeit- und Unterhaltungsziel noch weiter. Dies unterstreicht unser Engagement, Erlebnisse von Weltklasse zu bieten, die Besucher und Einwohner über Generationen hinweg inspirieren, begeistern und ihnen bleibende Erinnerungen schenken."

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