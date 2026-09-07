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    GZO-Nachlassvertrag unter Druck: Clearway Capital sagt Nein

    Im Ringen um den Nachlassvertrag der GZO AG stellt sich Clearway Capital entschlossen gegen den aktuellen Plan – und ruft die Gläubiger zum Widerstand auf.

    GZO-Nachlassvertrag unter Druck: Clearway Capital sagt Nein
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Clearway Capital, Gläubigerin und führendes Mitglied der GZO-Gläubigergruppe, will den vorgeschlagenen Nachlassvertrag der GZO AG an der Gläubigerversammlung im Oktober 2026 ablehnen und ruft auch andere Gläubiger dazu auf.
    • Der aktuelle Plan mit Thurmed AG sieht laut Clearway nur CHF 70,1 Mio. sofortige Barauszahlungen vor – entsprechend 29,0 % der Forderungen. Die angegebene Rückzahlungsquote von 39,3–47,5 % beruhe teilweise auf unsicheren, langfristigen oder erfolgsabhängigen Zahlungen.
    • Clearway kritisiert, dass eine verbindliche Offerte der Infracore SA über CHF 55 Mio. für die GZO-Immobilien abgelehnt wurde. Zusammen mit vorhandenen liquiden Mitteln von CHF 96,5 Mio. hätte dies laut Clearway eine sofortige Auszahlung von bis zu 60 % der Forderungen ermöglichen können.
    • Die Ablehnung des Infracore-Angebots stützte sich laut Clearway auf eine den Gläubigern nicht offengelegte PwC-Bewertung. Zudem sei das Spitalgrundstück in einem Liquidationsvergleich zuvor mit null bewertet worden, obwohl nun ein Marktangebot von CHF 55 Mio. vorliege.
    • Nach Artikel 305 SchKG können Gläubiger, die mehr als ein Drittel der gesamten Forderungssumme vertreten, den Nachlassvertrag blockieren – unabhängig von der Anzahl der Stimmen. Clearway verweist auf frühere Unterstützung durch Gläubiger mit Forderungen von rund CHF 165 Mio.
    • Clearway fordert möglichst viele Gläubiger auf, im Oktober persönlich oder per Vollmacht abzustimmen, und kündigt Unterstützung für Gegner des Nachlassvertrags sowie die Prüfung weiterer rechtlicher Schritte zum Schutz der Gläubigerinteressen an.



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