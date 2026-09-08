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    Noch Luft nach oben

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    Micron verdoppelt KI-Speicherproduktion – nächste große Gewinnchance?

    Der Chiphersteller Micron will seine HBM-Produktion offenbar verdoppeln. Die enorme KI-Nachfrage könnte Micron damit einen kräftigen Wachstumsschub bescheren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Micron plant eine Verdoppelung der HBM-Kapazität
    • HBM-Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich
    • Ausbau soll Microns Umsatz und Gewinn beschleunigen
    • Report: KI braucht Strom
    Noch Luft nach oben - Micron verdoppelt KI-Speicherproduktion – nächste große Gewinnchance?
    Foto: Dall-E

    Der KI-Boom verändert den Markt für Speicherchips und Micron Technology will offenbar deutlich stärker davon profitieren. Der US-Chiphersteller plant seine Produktionskapazitäten für HBM-Chips bis Ende des Jahres massiv auszubauen. Für Anleger könnte die Offensive zum nächsten Wachstumstreiber werden.

    Nach Informationen der südkoreanischen Electronic Times investiert Micron in eine Verdoppelung seiner HBM-Kapazitäten. Ziel sei es, den Abstand zu den südkoreanischen Konkurrenten SK Hynix und Samsung Electronics zu verringern und insbesondere die Lieferfähigkeit bei HBM4 der nächsten Generation zu verbessern.

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    Produktion könnte auf 100.000 Wafer pro Monat steigen

    Die Dimension des geplanten Ausbaus ist beträchtlich. Micron produzierte im vergangenen Jahr monatlich rund 40.000 bis 50.000 Wafer für HBM. Durch zusätzliche Kapazitäten von rund 60.000 Wafern könnte die monatliche Produktion bis Jahresende auf etwa 100.000 Wafer steigen.

    KI-Hunger trifft auf knappes Angebot

    Die Nachfrage nach HBM übersteigt das Angebot deutlich. Analyst Gil Luria von D.A. Davidson zufolge liegt sie bereits bei mehr als dem Doppelten der derzeit verfügbaren Menge. Zusätzliche Produktion könnte Micron daher direkt in steigende Umsätze und Gewinne ummünzen.

    Entsprechend bullish blickt Luria auf Micron und empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 2.000 US-Dollar zum Kauf. Ausgehend von einem Kurs von 1.015 US-Dollar entspricht das einem Kurspotenzial von 97 Prozent.

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    Micron-Aktie bereits 256 Prozent im Plus

    An der Börse sorgt der KI-Boom bereits für kräftige Kursgewinne. Die Micron-Aktie hat seit Jahresbeginn rund 253 Prozent zugelegt.

    Laut LSEG empfehlen 43 von 46 Analysten die Micron-Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein.

    Bleibt die Nachfrage nach KI-Chips hoch und HBM knapp, könnte der Produktionsausbau Microns Wachstum weiter beschleunigen. Nach der starken Kursrallye muss der Konzern nun allerdings zeigen, dass auch die Gewinne mit den hohen Erwartungen der Anleger Schritt halten können.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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