Silber crasht. Was steckt dahinter?

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 40,13630USD. Heute steht er bei 65,49USD. Das Investment wäre auf 1.631,68USD gewachsen – eine Steigerung von +63,17 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 65,49. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Silber bei 64–65 US-Dollar sowie Widerstände bei 68 und 70–71 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 70/71 würde neues Aufwärtspotenzial signalisieren; trotz Gegenwind sei der Bullenmarkt nicht beendet. Im Fokus stehen Inflation, hohe Renditen, Dollarstärke, Zölle und mögliche Zinssenkungen. Erwartete Geldmengenausweitung und Misstrauen gegenüber Fiatgeld nähren langfristig optimistische Prognosen. Umstritten bleibt, ob physisches Silber oder Minenaktien besser sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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