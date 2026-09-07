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    Plusvisionen-Analyse

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    Infineon-Aktie - genug Korrektur?

    Kurs-Wende der Infineon-Aktie an der 200-Tage-Linie?

    Der Halbleiterproduzent Infineon erreichte im dritten Quartal einen Rekordumsatz. Ein wesentlicher Wachstumstreiber: Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren. Aber es gibt auch eine steigende Nachfrage aus dem Bereich Infrastruktur und sogar aus der Automobilbranche. Die Börse hat das bereits mit dem fulminanten Kursanstieg von April bis Juni gefeiert. Dann setzte eine scharfe Korrektur ein (mit der allgemeinen Halbleiterschwäche). Nun hat die Aktie die 200-Tage-Durchschnittslinie erreicht. Zeit für eine Kurswende? Weiterlesen

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    Thomas Schumm
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    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
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    Verfasst von Thomas Schumm
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    Plusvisionen-Analyse Infineon-Aktie - genug Korrektur? Wende an der 200-Tage-Linie?
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