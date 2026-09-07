Ölpreis geht durch die Decke
Straße von Hormus: Hier geht nichts mehr durch!
In den vergangenen zehn Tagen durchquerten durchschnittlich nur noch zehn Frachtschiffe pro Tag die Straße von Hormus – der niedrigste Wert seit Mai.
- Täglich nur zehn Frachter durch die Straße von Hormus
- USA und Iran greifen mehrere Tanker in der Meerenge an
- Seit Mittwoch verließ kein VLCC die Straße von Hormus
- Report: KI braucht Strom
Das geht aus am Montag veröffentlichten Schifffahrtsdaten hervor. Zuvor war es am Wochenende erneut zu kämperischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran gekommen.
Das Tor der Weltwirtschaft wird zum Nadelöhr: Der gleitende Zehn-Tage-Durchschnitt lag am Sonntag bei zehn Schiffen. Am Freitag hatte er noch bei mehr als 15 und am Samstag bei fast 13 gelegen, wie Daten des Analyseunternehmens Kpler zeigen.
Am Samstag passierten lediglich zwei Schiffe die Meerenge, am Sonntag waren es sechs, die meisten davon nutzten die iranische Route.
Nach Angriffen der sogennanten iranischen Revolutionsgarden auf US-Kriegsschiffe in der Region griffen US-Streitkräfte am Samstag drei iranische Öltanker an, wie das US-Zentralkommando mitteilte. Einer der Tanker befand sich vor der Insel Kharg, Irans wichtigstem Exportzentrum für Erdöl.
Als Vergeltung erklärte die Marine der iranischen Revolutionsgarden am Samstag, sie habe drei Öltanker angegriffen, die nicht genehmigte Routen durch die Meerenge nutzten. Darüber hinaus seien drei weitere US-Schiffe in anderen Gebieten ins Visier genommen worden.
Bei den drei iranischen Tankern handelte es sich nach Angaben des maritimen Geheimdienstunternehmens Marisks um die Downy, die Stark I und die Kylo, die auch unter dem Namen Noxen bekannt ist.
Am Sonntag liefen ein sehr großer Rohöltanker (VLCC) sowie drei mit Metallen, Getreide oder Ölsaaten beladene Massengutfrachter in die Meerenge ein, wie Kpler-Daten zeigen.
Seit Mittwoch hat nach Angaben von Kpler kein einziger VLCC die Straße von Hormus verlassen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion