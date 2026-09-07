hGears: Schramberger Tochter stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung
Die hGears Schramberg GmbH hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Nun soll der Standort restrukturiert und eine tragfähige Zukunftslösung entwickelt werden.
- Die Geschäftsführung der hGears Schramberg GmbH hat am 7. September 2026 beim Amtsgericht Rottweil einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt.
- Grund für die Zahlungsunfähigkeit sind zu geringe Produktionsvolumina und eine im Verhältnis zum aktuellen Geschäftsvolumen zu hohe Kostenbasis.
- Das Insolvenzverfahren betrifft ausschließlich die hGears Schramberg GmbH; die hGears AG und die übrigen Gesellschaften der Gruppe sind derzeit nicht betroffen.
- Ziel des Verfahrens ist die geordnete Restrukturierung des Standorts Schramberg und die Schaffung einer zukunftsfähigen Unternehmensstruktur.
- Der Geschäftsbetrieb der hGears Schramberg GmbH soll nach Einreichung des Insolvenzantrags fortgeführt werden.
- Die hGears AG prüft mögliche Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage; aufgrund des bestehenden Beherrschungsvertrags könnten sich finanzielle Folgen ergeben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei hGears ist am 11.11.2026.
Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,91 % im Plus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7500EUR das entspricht einem Minus von -10,18 % seit der Veröffentlichung.
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