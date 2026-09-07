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    Besonders beachtet!

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    Dermapharm Holding - Aktie verliert deutlich - 07.09.2026

    Die Dermapharm Holding Aktie notiert am 07.09.2026 mit -3,53 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Dermapharm Holding - Aktie verliert deutlich - 07.09.2026
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Dermapharm Holding Aktie am 07.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Dermapharm Holding Aktie. Sie fällt um -3,53 % auf 38,28. Nach dem Plus von +0,06 % am Vortag kommt es heute bei Dermapharm Holding zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,53 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Dermapharm Holding, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -16,22 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um +0,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,02 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

    Dermapharm Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,25 %
    1 Monat -2,88 %
    3 Monate -16,22 %
    1 Jahr +20,61 %
    Stand: 07.09.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,82 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,59 %.

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    Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dermapharm Holding

    -3,40 %
    +0,88 %
    -2,73 %
    -17,82 %
    +18,61 %
    -12,42 %
    -52,05 %
    +29,39 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
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