Börsen Update
Börsen Update Europa - 07.09. - FTSE Athex 20 stark +1,75 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.976,58 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,18 %, RWE +2,55 %, Commerzbank +2,05 %
Flop-Werte: Fresenius -2,64 %, Vonovia -2,56 %, Qiagen -2,03 %
Der MDAX steht bei 32.391,80 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Nordex +10,11 %, AIXTRON +3,43 %, SUESS MicroTec +2,82 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -3,22 %, AUTO1 Group -2,90 %, CTS Eventim -2,85 %
Der TecDAX steht aktuell (12:45:29) bei 4.037,06 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Nordex +10,11 %, SMA Solar Technology +4,10 %, AIXTRON +3,43 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -3,22 %, TeamViewer -2,79 %, Qiagen -2,03 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.385,21 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,18 %, TotalEnergies +1,34 %, Mercedes-Benz Group +1,32 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,10 %, argenx -2,56 %, EssilorLuxottica -1,73 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.873,53 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,28 %, STRABAG +1,60 %, OMV +1,17 %
Flop-Werte: DO & CO -2,30 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,27 %
Der CH 20 steht aktuell (12:45:39) bei 14.284,64 PKT und fällt um -0,88 %.
Top-Werte: Novartis +1,82 %, ABB +1,00 %, Kuehne + Nagel International +0,82 %
Flop-Werte: Logitech International -2,27 %, Swiss Re -2,01 %
Der FR 40 bewegt sich bei 8.284,86 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +1,58 %, TotalEnergies +1,34 %, LEGRAND +1,22 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -2,65 %, Kering -2,24 %, Pernod Ricard -2,10 %
Der SE 30 steht bei 3.297,00 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,16 %, ABB +1,00 %, Telia Company +0,63 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,71 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,36 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (12:37:21) bei 6.960,00 PKT und steigt um +1,75 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,89 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,21 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,71 %
Flop-Werte: Viohalco -3,02 %, Piraeus Port Authority -2,44 %, Coca-Cola HBC -0,85 %
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