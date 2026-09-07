hGears: Tochter hGears Schramberg beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung
Die hGears Schramberg GmbH stellt sich einem tiefgreifenden Neustart: Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung soll den Standort sichern und neu ausrichten.
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- Die Tochtergesellschaft hGears Schramberg GmbH hat am 7. September 2026 beim Amtsgericht Rottweil die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt.
- Ziel des Verfahrens ist es, den Standort Schramberg zu restrukturieren und langfristig zukunftsfähig aufzustellen.
- Der Geschäftsbetrieb soll fortgeführt werden; die bisherige Geschäftsführung bleibt voraussichtlich im Amt und steuert die Restrukturierung.
- Ursache der Zahlungsunfähigkeit sind dauerhaft zu geringe Produktionsvolumina, eine zu hohe Kostenbasis und insbesondere die schwache Entwicklung des e-Bike-Geschäfts.
- Das Verfahren betrifft ausschließlich die hGears Schramberg GmbH, auf die im ersten Halbjahr 2026 rund 26 % des Konzernumsatzes entfielen; die hGears AG sowie die Standorte in Padua und Suzhou sind derzeit nicht betroffen.
- Aufgrund des bestehenden Beherrschungsvertrags können finanzielle Auswirkungen auf die hGears AG entstehen; deren Umfang hängt vom weiteren Verlauf des Insolvenzverfahrens ab.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei hGears ist am 11.11.2026.
Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,44 % im Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7350EUR das entspricht einem Minus von -6,07 % seit der Veröffentlichung.
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