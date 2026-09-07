ROUNDUP 2
VW-Werk Osnabrück soll Rüstungsstandort werden
- VW-Werk Osnabrück wird ab 2027 Rüstungsstandort
- Aurelius und Niedersachsen planen Standortübernahme
- Rafael soll Luftabwehrproduktion in Osnabrück aufbauen
(neu: mehr Details und Hintergrund)
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Das VW -Werk Osnabrück soll mit Rüstungsaufträgen eine Zukunft bekommen. Volkswagen , das Land Niedersachsen und der Investor Aurelius Capital haben Eckpunkte für einen Verkauf vereinbart, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Nach dem Ende der Auto-Produktion im Sommer 2027 soll der Standort schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen entwickelt werden.
Der Plan sieht vor, dass Aurelius als Mehrheitseigentümer gemeinsam mit dem Land die Volkswagen Osnabrück GmbH übernimmt. Das Ziel der Transaktion sei, den Standort langfristig zu erhalten. Der mögliche Kaufpreis war zunächst nicht bekannt. Die nun angesteuerte Lösung bietet dem Betriebsrat zufolge eine Zukunft für knapp 1.400 der derzeit 1.800 Beschäftigten. Damit zeichnet sich für rund drei Viertel der Belegschaft eine Anschlussperspektive ab.
VW-Vorstandschef Oliver Blume sprach von einem wichtigen Schritt, um dem Standort eine industrielle Zukunft zu eröffnen. "Volkswagen steht zu seiner Verantwortung für Osnabrück", sagte Blume. Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) betonte, dass Deutschland und Europa angesichts der veränderten Sicherheitslage ihre Fähigkeiten stärken und unabhängiger werden müssten. "Niedersachsen will dazu beitragen, dass daraus Wertschöpfung und sichere Beschäftigung entstehen", sagte Lies, der Mitglied im VW-Aufsichtsrat ist.
"Iron Dome"-Hersteller spielt wichtige Rolle
Als erstes Ankerprojekt ist den Angaben nach eine Zusammenarbeit mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael vorgesehen. Das Unternehmen fertigt unter anderem Luftverteidigungssysteme und Lenkflugkörper sowie Anlagen für den elektronischen Kampf. Bekannt ist Rafael als Hersteller des "Iron Dome", mit dem Israel Raketen, Marschflugkörper und Drohnen bekämpft.
Die Kooperation soll den Weg für weitere Partnerschaften und Projekte unter dem Dach der neuen Gesellschaft ebnen. Rafael-Chef Joav Tourgeman teilte mit: "Heute bauen wir eine langfristige industrielle Partnerschaft mit unseren deutschen Partnern auf mit dem Ziel, dass die Technologie vollständig in Deutschland produziert wird, um Deutschland und Europa zu schützen."
Noch kein vollzogener Verkauf
Zunächst wird sich die Zusammenarbeit demnach auf die mögliche Entwicklung und Produktion von Komponenten für Luftabwehrsysteme konzentrieren. Rafael habe die technologische Kompetenz, die Belegschaft in Osnabrück solle beim Aufbau der Fertigung und der Industrialisierung eine zentrale Rolle spielen.
"Osnabrück bringt etwas mit, das man nicht aufbauen kann: langjährige Erfahrung bei anspruchsvollen Produkten, präzise Fertigungsabläufe und hohe Qualität, eingespielte Teams und eine starke Tradition", wird der Managing Director von Aurelius Capital, Tomer Jacob, in der Mitteilung zitiert. Die Investmentgesellschaft hat ihren Hauptsitz im israelischen Tel Aviv.
Die Vereinbarung zwischen den Akteuren bedeutet noch keinen vollzogenen Verkauf, bildet demnach aber die Grundlage für die nächsten Schritte. "Dazu gehören die Festlegung der künftigen Verantwortlichkeiten, die wirtschaftliche und organisatorische Ausgestaltung sowie die Vorbereitung des möglichen Übergangs", hieß es. Der Vollzug stehe unter dem Vorbehalt abschließender Vereinbarungen, erforderlicher Gremienbeschlüsse und behördlicher Prüfung. Über Einzelheiten werde informiert, sobald belastbare Ergebnisse vorliegen.
Von Karmann zu Volkswagen
Das VW-Werk in Osnabrück ist aus dem traditionsreichen Karosserie- und Auftragsfertiger Karmann hervorgegangen. Das Unternehmen baute seit 1949 das Käfer-Cabrio und fertigte später im Auftrag verschiedener Hersteller Nischenmodelle, vor allem Cabrios und Sportcoupés. Weltweit bekannt wurde das Unternehmen mit dem Karmann Ghia.
Im Krisenjahr 2009 rutschte Karmann in die Insolvenz. Volkswagen übernahm anschließend große Teile des Werks. Eine wichtige Rolle spielte dabei Christian Wulff. Damals saß der CDU-Politiker als niedersächsischer Ministerpräsident im VW-Aufsichtsrat. In dieser Funktion machte sich Wulff, dessen Wahlkreis in Osnabrück lag, dafür stark, dass der Konzern sich in der Stadt engagierte und große Teile des Standorts übernahm.
Auto-Produktion läuft aus
Der Autohersteller führte den Standort als kleines Mehrmarken-Werk weiter - spezialisiert auf Klein- und Kleinstserien sowie auf Überlaufproduktionen aus anderen Konzern-Fabriken. Doch zuletzt blickten die dortigen Beschäftigten in eine ungewisse Zukunft: Wegen der geringen Nachfrage sind viele VW-Werke nicht ausgelastet - und der Konzern will diese Überkapazitäten abbauen.
Die Produktion der in Osnabrück gefertigten Porsche-Modelle ist daher bereits Ende vergangenen Jahres ausgelaufen. Außerdem sagten die Stuttgarter einen erhofften Folgeauftrag für einen E-Sportwagen ab. Aktuell wird in Osnabrück nur noch das T-Roc Cabrio gebaut. Eine Nutzung des Standorts außerhalb der klassischen Pkw-Produktion ist schon länger im Gespräch. Zeitweise galt der Rüstungskonzern Rheinmetall als möglicher Partner.
Bisher keine Lösung für alle
Für die Belegschaft dürfte die Vereinbarung nach der jahrelangen Unsicherheit eine Entlastung bedeuten. Der Betriebsrat und die IG Metall konnten nach eigenen Angaben erreichen, dass auch nach einem Übergang sämtliche Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Arbeitsverträge und Betriebsratsstrukturen wie bisher gelten. Das neue Kompetenzzentrum soll nach einer weiteren Reduzierung der Belegschaft, etwa über Rente und Altersteilzeit, eine Sollgröße von rund 1.200 Stellen haben. Für diese Zahl gilt eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2029.
Für die übrigen Beschäftigten, vor allem aus der Entwicklung, gibt es dagegen den Arbeitnehmervertretern zufolge noch keine Lösung. Man arbeite daran, am Ende für die gesamte Stammbelegschaft eine Perspektive am Standort sicherzustellen, teilte Betriebsratschefin Daniela Cavallo mit. IG-Metall-Chefin Christiane Benner sah VW in diesem Punkt weiter in der Pflicht.
Beispiel für andere VW-Werke?
Das Modell in Osnabrück könnte über den Standort hinaus Bedeutung bekommen. Denn konzernweit stehen auch die Standorte Emden, Hannover und Zwickau sowie das Werk der Tochter Audi in Neckarsulm unter Druck. Bislang fehlen für sie ab Anfang der 2030er Jahre Nachfolgeprodukte, da die Produktion dort laut VW zu teuer und nicht wettbewerbsfähig ist. Für die Werke werden aktuell "alternative Verwendungsmöglichkeiten" geprüft./jwe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 1.019 auf Tradegate (07. September 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,28 %/+48,08 % bedeutet.
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Russland setzt auf Masse, Mobilisierung und industrielle Kriegsproduktion – genau die Elemente, die Europa strukturell nicht besitzt. Hybride Angriffe sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Teil der russischen Doktrin. Deutschland rüstet nicht ‚gegen Russland‘ oder ‚gegen China‘, sondern gegen die eigene Unterausstattung: Führungsnetze, Munition, Luftverteidigung, KRITIS, Logistik, Mobilisierung. Das sind mehrjährige NATO‑Programme – unabhängig vom Gegner.
Personell ist Russland trotz Fluchtbewegungen, fehlenden Freiwilligen und dem Rückgriff auf Söldner, Gefängnisinsassen, nordkoreanische Arbeitskräfte und nun sogar Studenten nicht kollabiert. Moskau kompensiert fehlende Qualität durch systemische Brutalität, fehlende Freiwillige durch staatliche Zwangsmechanismen und fehlende Fachkräfte durch industrielle Simplifizierung.
Europa kann sich nicht darauf verlassen, dass der Gegner schwächer wird – Europa muss endlich stärker werden.
Ich empfand den nachfolgenden Artikel als hilfreich. Zumindest erklärt er die Diskrepanz zwischen den fortlaufenden neuen Meldungen und dem Kursverhalten.
Die Diskussion, Rheinmetall rüste "für den Krieg von gestern", wirkt auf den ersten Blick plausibel, greift aber analytisch zu kurz. Sie basiert auf der Annahme, dass schwere Plattformen durch billige Drohnen, autonome Systeme und elektronische Kriegsführung obsolet würden. Doch genau diese Annahme hält einer nüchternen Betrachtung moderner Gefechtsfelder nicht stand. Die Ukraine zeigt nicht das Ende schwerer Systeme, sondern das Ende ungeschützter schwerer Systeme. Drohnen eliminieren Panzer – aber nur Panzer ohne aktive Schutzsysteme, multispektrale Tarnung, elektronische Gegenmaßnahmen und KI gestützte Abwehrlogik. Und genau diese Technologien gehören längst zum Kern des Rheinmetall Portfolios.
Wer Rheinmetall weiterhin als "Panzerkonzern" beschreibt, argumentiert mit einem Bild aus 2010, nicht aus 2026. Der Konzern hat sich zu einem Systemintegrator entwickelt, der Metall, Elektronik, Sensorik, KI und digitale Gefechtsführung verbindet.
Die eigentliche Disruption trifft jene Anbieter, die nur Metall können aber nicht jene, die Metall mit Elektronik und Software verschmelzen. Das klassische Portfolio altert nicht schneller als der Markt einpreist, es transformiert sich schneller, als viele Beobachter wahrnehmen.
Auch die These, Rheinmetall habe "volle Auftragsbücher für die falsche Zukunft", ist empirisch nicht haltbar.
Wenn die Programme tatsächlich an technologischer Relevanz verlieren würden, sähe man Budgetkürzungen, politische Umwidmungen oder gestrichene Projekte.
Stattdessen steigen die Budgets parallel für Drohnen, Munition, Air Defense, digitale Gefechtsführung und schwere Systeme. Drohnen halten kein Gelände, erzwingen keine Durchbrüche und ersetzen keine mechanisierte Masse. Sie sind Skalierungswaffen...schwere Systeme bleiben Wirkungswaffen.
Die Zukunft ist nicht "Panzer oder Drohne", sondern "Panzer + Drohne +KI +Elektronik + Schutzsysteme".
Genau dort sitzt Rheinmetall.
Der Markt feiert Milliardenaufträge nicht, weil er blind ist, sondern weil er die strukturelle Rolle des Unternehmens erkennt. Die Rüstungsindustrie ist politisch geprägt, aber politische Programme bremsen Disruption nicht, sie integrieren sie. Die großen Beschaffungszyklen der NATO, der USA und Europas zeigen klar, dass die Zukunft nicht aus billigen Einwegdrohnen besteht, sondern aus integrierten Gefechtsverbünden, in denen Rheinmetall eine zentrale Rolle spielt. Wer die langfristige Bedeutung schwerer Systeme infrage stellt, muss erklären, warum die USA gleichzeitig das XM30‑Programm mit über 4.000 Fahrzeugen vorantreiben, warum Europa Milliarden in 155 mm-Munition investiert und warum Air Defense Programme massiv ausgebaut werden.
Auch die Charttechnik liefert kein Argument für strategische Irrelevanz. Ein fallender Trend sagt etwas über Liquidität, Volumencluster und institutionelle Positionierung, aber nichts über die militärische Zukunftsfähigkeit eines Portfolios. Preis ist nicht Substanz. Distribution ist kein Technologieurteil.
Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Rheinmetall den nächsten Großauftrag gewinnt, sondern ob der Konzern die Technologien liefert, die Drohnen, KI, Elektronik und schwere Plattformen zu einem integrierten Gefechtsverbund verbinden. Und genau das tut er. Die Risiken liegen nicht in "Panzer gegen Drohnen", sondern in der Fähigkeit, die eigene Systemarchitektur weiterzuentwickeln. Rheinmetall tut das und zwar schneller als viele Wettbewerber.
Die Bevölkerung profitiert von Air Defense, Sensorik, Schutzsystemen und digitalem Lagebild. Anleger profitieren langfristig von inflationsindexierten Budgets und strukturell steigenden Verteidigungsausgaben. Marketmaker profitieren immer, das ist irrelevant für die strategische Bewertung.
Wer sagt, Rheinmetall rüste für den Krieg von gestern, hat die Natur moderner Kriegsführung nicht verstanden. Die Zukunft ist nicht billig, sondern vernetzt. Nicht leicht, sondern integriert. Nicht disruptiv im Sinne von Abschaffung, sondern im Sinne von Verschmelzung. Und genau dort liegt Rheinmetalls Burggraben.