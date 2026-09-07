Duell: Amazon oder Alibaba?
Apple: Faltbares iPhone? | Infineon: Kaufempfehlung | Vonovia: Dreifach-Schock
Zu Wochenbeginn bekommt Vonovia ordentlich eins auf den Deckel von Goldman Sachs. Die Aktie wird abgestuft, das Kursziel gesenkt und obendrein fliegt sie von der "Conviction List". Ein Warnsignal für Anleger?
- Vonovia von Goldman Sachs abgestuft, Kursziel gesenkt
- Haustiermarkt wächst, Pet-Aktien bleiben zurück
- Bloom Energy steigt ab September in den S&P 500
Das Geschäft mit Haustieren ist längst ein Milliardenmarkt – und einer, der weiter wächst. Nach Angaben der American Pet Products Association gaben Verbraucher in den USA 2025 rund 158 Milliarden US-Dollar für ihre Haustiere aus. 2026 sollen die Ausgaben bereits auf 165 Milliarden US-Dollar steigen. Rund 95 Millionen US-Haushalte besitzen mindestens ein Haustier.
An der Börse spiegelt sich dieser Boom bei Pet-Aktien derzeit kaum wider. Genau der richtige Zeitpunkt zum Einstieg?
Anleger feiern Aufstieg von Bloom Energy
Der US-Konzern feiert den nächsten Meilenstein in seiner Unternehmensgeschichte. Ab dem 21. September ist Bloom Energy im S&P 500 vertreten. Die Anleger haben die Nachricht bereits am Freitag gefeiert. geht die Party jetzt weiter?
Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
→ Prämie sichern.
Aktienduell: Amazon vs. Alibaba
Heute duellieren sich zwei E Commerce-Riesen in der wO Börsenlounge. Beide Aktien sind zuletzt etwas unter Druck geraten. Bietet Amazon mit seinen boomenden Cloudsparte oder Alibaba mit seinen großen KI-Investitionen das größere Potenzial?
Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!
Bloom Energy: Aufnahme in den S&P 500
Infineon: Warburg rät zum Kauf
VW verkauft das Werk in Osnabrück
Vonovia: Goldman Sachs stuft ab
Nordex: BofA rät erhöht Kursziel
Aktienduell: Amazon vs. Alibaba
Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.
→ Jetzt teilnehmen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge