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    Duell: Amazon oder Alibaba?

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    Apple: Faltbares iPhone? | Infineon: Kaufempfehlung | Vonovia: Dreifach-Schock

    Zu Wochenbeginn bekommt Vonovia ordentlich eins auf den Deckel von Goldman Sachs. Die Aktie wird abgestuft, das Kursziel gesenkt und obendrein fliegt sie von der "Conviction List". Ein Warnsignal für Anleger?

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia von Goldman Sachs abgestuft, Kursziel gesenkt
    • Haustiermarkt wächst, Pet-Aktien bleiben zurück
    • Bloom Energy steigt ab September in den S&P 500
    Duell: Amazon oder Alibaba? - Apple: Faltbares iPhone? | Infineon: Kaufempfehlung | Vonovia: Dreifach-Schock
    Foto: wallstreetONLINE

    Tier-Aktien vor Comeback?

    Das Geschäft mit Haustieren ist längst ein Milliardenmarkt – und einer, der weiter wächst. Nach Angaben der American Pet Products Association gaben Verbraucher in den USA 2025 rund 158 Milliarden US-Dollar für ihre Haustiere aus. 2026 sollen die Ausgaben bereits auf 165 Milliarden US-Dollar steigen. Rund 95 Millionen US-Haushalte besitzen mindestens ein Haustier.

    An der Börse spiegelt sich dieser Boom bei Pet-Aktien derzeit kaum wider. Genau der richtige Zeitpunkt zum Einstieg?

    Anleger feiern Aufstieg von Bloom Energy

    Der US-Konzern feiert den nächsten Meilenstein in seiner Unternehmensgeschichte. Ab dem 21. September ist Bloom Energy im S&P 500 vertreten. Die Anleger haben die Nachricht bereits am Freitag gefeiert. geht die Party jetzt weiter?

     

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    Aktienduell: Amazon vs. Alibaba

    Heute duellieren sich zwei E Commerce-Riesen in der wO Börsenlounge. Beide Aktien sind zuletzt etwas unter Druck geraten. Bietet Amazon mit seinen boomenden Cloudsparte oder Alibaba mit seinen großen KI-Investitionen das größere Potenzial?

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    US-Arbeitsmarktbericht

    Thema des Tages: Tier-Aktien

    Meine Top 5

    Ein spekulativer Wert

    Apple: Faltbares iPhone?

    Nike: Raus aus dem S&P 100

    Bloom Energy: Aufnahme in den S&P 500

    Termine der Woche

    DAX: Wieder unter 26.000

    Infineon: Warburg rät zum Kauf

    VW verkauft das Werk in Osnabrück

    Vonovia: Goldman Sachs stuft ab

    Nordex: BofA rät erhöht Kursziel

    Depots: Ruhe

    Aktienduell: Amazon vs. Alibaba

    Zuschauerfragen

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Duell: Amazon oder Alibaba? Apple: Faltbares iPhone? | Infineon: Kaufempfehlung | Vonovia: Dreifach-Schock Zu Wochenbeginn bekommt Vonovia ordentlich eins auf den Deckel von Goldman Sachs. Die Aktie wird abgestuft, das Kursziel gesenkt und obendrein fliegt sie von der "Conviction List". Ein Warnsignal für Anleger?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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