Apple: Faltbares iPhone? | Infineon: Kaufempfehlung | Vonovia: Dreifach-Schock

Tier-Aktien vor Comeback?

Das Geschäft mit Haustieren ist längst ein Milliardenmarkt – und einer, der weiter wächst. Nach Angaben der American Pet Products Association gaben Verbraucher in den USA 2025 rund 158 Milliarden US-Dollar für ihre Haustiere aus. 2026 sollen die Ausgaben bereits auf 165 Milliarden US-Dollar steigen. Rund 95 Millionen US-Haushalte besitzen mindestens ein Haustier.

An der Börse spiegelt sich dieser Boom bei Pet-Aktien derzeit kaum wider. Genau der richtige Zeitpunkt zum Einstieg?

Anleger feiern Aufstieg von Bloom Energy

Der US-Konzern feiert den nächsten Meilenstein in seiner Unternehmensgeschichte. Ab dem 21. September ist Bloom Energy im S&P 500 vertreten. Die Anleger haben die Nachricht bereits am Freitag gefeiert. geht die Party jetzt weiter?



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Aktienduell: Amazon vs. Alibaba

Heute duellieren sich zwei E Commerce-Riesen in der wO Börsenlounge. Beide Aktien sind zuletzt etwas unter Druck geraten. Bietet Amazon mit seinen boomenden Cloudsparte oder Alibaba mit seinen großen KI-Investitionen das größere Potenzial?

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

US-Arbeitsmarktbericht

Thema des Tages: Tier-Aktien

Meine Top 5

Ein spekulativer Wert

Apple: Faltbares iPhone?

Nike: Raus aus dem S&P 100

Bloom Energy: Aufnahme in den S&P 500

Termine der Woche

DAX: Wieder unter 26.000

Infineon: Warburg rät zum Kauf

VW verkauft das Werk in Osnabrück

Vonovia: Goldman Sachs stuft ab

Nordex: BofA rät erhöht Kursziel

Depots: Ruhe

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Zuschauerfragen



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



