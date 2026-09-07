Merz hält nach Wahldebakel an Reformkurs fest

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hält nach dem Wahldebakel seiner CDU in Sachsen-Anhalt an den Reformplänen im Bund fest, will dafür aber stärker um Rückhalt werben. Seine Entschlossenheit, den Reformkurs fortzusetzen, sei ungebrochen, sagte der Parteichef nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Er wisse aber, dass man mehr tun müsse, als sie nur mathematisch und volkswirtschaftlich zu begründen. "Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen."

Merz sagte: "Ich weiß, dass auch meine Person Dauerthema in diesem Wahlkampf war." Dies gelte ebenso für die Reformen. Er wolle deswegen alle Anstrengungen darauf richten, in der Koalition zusammen mit der SPD eine neue, bessere Erzählung, einen besseren Überbau zu ermöglichen, warum man diese Reformen für notwendig und für richtig halte.