Sparkassen in Hessen und Thüringen erwarten höheren Gewinn

...ach du ScheiXXX! Bei 10 Mille reden wir über Hyperinflation, nicht über Verknappung.





Wenn Bitcoin (BTC) jemals einen Preis von 10 Millionen US-Dollar pro Coin erreicht, befinden wir uns mathematisch und wirtschaftlich in einer völlig veränderten Weltordnung. Ein solcher BIT-Preis würde eine Bitcoin-Marktkapitalisierung von rund 200 Billionen US-Dollar bedeuten (bei ca. 20 Millionen der dann in etwa zirkulierenden Coins). Um das für euch einzuordnen: Das ist mehr als das Doppelte des heutigen Bruttoinlandsprodukts der gesamten Erde.

Wie hoch wäre die Inflation? .............jetzt wirds interessant bei der mathematisch grob geschätzten Inflation:

....wir würden hier dann im Nachhinein über Hyperinflation im zwei- bis dreistelligen Prozentbereich pro Jahr sprechen. Ein Preis von 10 Millionen Dollar für einen Bitcoin bedeutet in dieser fiktiven Welt, dass ein Laib Brot wahrscheinlich grob geschätzt 500 Dollar kostet, ein Kaffee 80 Dollar und ein Neuwagen 3 Millionen Dollar. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif

Wo steht Gold dann? Gold würde als klassischer Fluchthafen der Menschheit absolut ins Unendliche explodieren. Wenn das Vertrauen in das Papiergeld stirbt, zieht Gold mathematisch mit. Bei einer Hyperinflation, die wie erwünscht den BTC auf 10 Millionen treibt, würde eine Unze Gold schätzungsweise bei 50.000 bis 100.000 US-Dollar notieren................so, viel Spaß beim Nachdenken, obs euch wirklich sowas wünschen würdets. Ist denn nicht auch 170.000 bis 250.000 Dollar genug? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif







