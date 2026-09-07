Sparkassen in Hessen und Thüringen erwarten höheren Gewinn
- Sparkassen erwarten 2026 eine bessere Jahresbilanz
- Starkes Zinsgeschäft soll Gewinn deutlich steigern
- Ab Oktober kommen Bitcoin und Ether in die App
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sparkassen in Hessen und Thüringen sehen sich nach einem soliden ersten Halbjahr auf Kurs zu einer besseren Jahresbilanz. "Bei der Ertragsentwicklung rechnen wir für das Gesamtjahr 2026 mit einem etwas dynamischeren Verlauf als ursprünglich erwartet", erklärte der geschäftsführende Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, Stefan G. Reuß.
"Dank eines starken Zinsüberschusses wird das Betriebsergebnis auf Jahressicht wahrscheinlich über dem Vorjahresniveau liegen", prognostizierte Reuß. Erwartet wird für die 46 Sparkassen in den beiden Bundesländern ein operativer Gewinn von rund 1,8 Milliarden Euro. Das wären gut fünf Prozent mehr als 2025.
Der Zinsüberschuss als wichtigste Ertragssäule der öffentlich-rechtlichen Institute dürfte der Prognose zufolge um 8,2 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Euro zulegen. Geldhäuser verdienen daran, dass sie für Kredite mehr Geld kassieren, als sie ihrer Kundschaft an Sparzinsen zahlen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen im Euroraum angehoben, eine weitere Erhöhung wird erwartet. In der Regel steigen in der Folge die Kreditzinsen schneller als die Sparzinsen.
Bitcoin in der Sparkassen-App ab Oktober
Während das Kreditvolumen der Sparkassen im ersten Halbjahr um knapp ein Prozent auf gut 96,7 Milliarden zulegte, verringerten sich die Kundeneinlagen leicht auf 126,7 Milliarden Euro. Der Verband führt das auch auf das wachsende Interesse an Wertpapieren zurück.
Seit einigen Wochen ermöglichen die Institute mit "S-Neo" den Handel mit Wertpapieren wie ETFs (börsennotierten Indexfonds) direkt in der Sparkassen-App. "Ab Oktober wird in der App dann auch die Verwahrung und der Handel von Kryptowährungen für Selbstentscheider möglich sein", kündigte Reuß an. Dann haben Kunden über die Sparkassen-App Zugang zu Bitcoin und Ether./ben/DP/jha
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...ach du ScheiXXX! Bei 10 Mille reden wir über Hyperinflation, nicht über Verknappung.
Wie hoch wäre die Inflation? .............jetzt wirds interessant bei der mathematisch grob geschätzten Inflation:
Wo steht Gold dann? Gold würde als klassischer Fluchthafen der Menschheit absolut ins Unendliche explodieren. Wenn das Vertrauen in das Papiergeld stirbt, zieht Gold mathematisch mit. Bei einer Hyperinflation, die wie erwünscht den BTC auf 10 Millionen treibt, würde eine Unze Gold schätzungsweise bei 50.000 bis 100.000 US-Dollar notieren................so, viel Spaß beim Nachdenken, obs euch wirklich sowas wünschen würdets. Ist denn nicht auch 170.000 bis 250.000 Dollar genug? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Kranke Menschen sollte man nicht ansprechen...die antworten nämlich gerne...und dann wird man sie nicht mehr los...
In einem solchen Szenario werden wir wohl eher den Bitcoin als Tenbagger in kurzer Zeit erleben. Und dann kommt es darauf an, investiert zu sein bevor es knallt..
Aber ja, sollte der Kurs nochmal stark runter werd ich nochmal richtig viel Papiergeld in Bitcoin umwandeln - zumindest für meine Verhältnisse 😉