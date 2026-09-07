FC Barcelona-Legende Carles Puyol zu Gast bei Midea auf der IFA 2026

BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Die FC-Barcelona-Legende Carles Puyol war am Stand von Midea auf der IFA 2026 zu Gast – ein wichtiger Meilenstein für die fünfjährige Partnerschaft zwischen Midea und dem FC Barcelona im europäischen Endverbrauchermarkt. Der ehemalige Kapitän sprach über Führungsqualitäten und hohe Standards, überreichte gemeinsam mit Lewis Fu, dem Präsidenten von Midea International, ein maßgeschneidertes Trikot des FC Barcelona und besichtigte den Bereich, der der Partnerschaft zwischen Midea SMART MASTER und dem FC Barcelona gewidmet ist.

Im Gespräch erinnerte sich Puyol daran, wie er Éric Abidal die Kapitänsbinde überreichte und ihn einlud, den Pokal der UEFA Champions League 2011 in die Höhe zu stemmen. Für Puyol bedeutet Führung, andere anzuerkennen, mit gutem Beispiel voranzugehen und bis zum Schlusspfiff hohe Standards aufrechtzuerhalten.

„Weltklasse-Leistungen beruhen niemals allein auf individuellem Talent. Sie entstehen durch harte Arbeit, kontinuierliche Verbesserung und das Vertrauen in die Menschen um einen herum", sagte Carles Puyol. „Diese Werte sind beim FC Barcelona tief verwurzelt, und ich sehe bei Midea dasselbe Bekenntnis zu hohen Standards. Ich bin stolz darauf, durch diese Partnerschaft dazu beizutragen, diese Werte zusammenzubringen."

„Midea und der FC Barcelona teilen das Bekenntnis zu Weltklasse-Leistungen", sagte Lewis Fu. „Wir übertragen dieselbe Disziplin und denselben Drang nach kontinuierlicher Verbesserung auf die Technologie und machen so den Alltag einfacher. Dass Carles Puyol bei der IFA bei uns ist, macht diese gemeinsamen Werte und unsere fünfjährige Partnerschaft lebendig."

Im SMART-MASTER-Bereich von Midea erkundete Puyol vernetzte Wohnkonzepte, die von Comfort Agent und Health Agent unterstützt werden und das Konzept „A Home That Understands" zum Leben erwecken. Bevor er ging, brachte ihm ein Serviceroboter Popcorn. Anschließend stellte sich Puyol im Bereich des FC Barcelona der Fußball-Herausforderung „Shoot Like a Star".

Midea und der FC Barcelona befinden sich nun in der ersten Saison ihrer fünfjährigen Partnerschaft, die am 1. Juli 2026 in Kraft trat. Als Hauptpartner und offizieller Partner für Haushaltsgeräte des Vereins ist das Midea-Logo auf den Ärmeln der Spiel- und Trainingstrikots zu sehen.

Auf der IFA 2026 brachte Puyols Besuch die Partnerschaft den Fans näher und spiegelte gleichzeitig Mideas Ziel wider, fortschrittliche Technologie im eigenen Zuhause einfacher erlebbar zu machen.

Informationen zu Midea und der Midea-Gruppe

Midea ist eine von über 10 Marken innerhalb des Smart Home Business der Midea Group.

Die 1968 gegründete Midea Group ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und einer der größten Haushaltsgerätehersteller der Welt. Als Fortune-Global-500-Unternehmen belegte sie im Jahr 2026 Platz 231. Die Gruppe ist in sieben Geschäftsbereichen tätig: Smart Home, Industrietechnologien, Gebäudetechnologien, KUKA, Neue Energien, Midea Healthcare und ANNTO Logistics.

www.midea-group.com

www.midea.com

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