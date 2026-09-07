🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsOpenAI IPOvorwärtsNachrichten zu OpenAI

    IPO unklar

    409 Aufrufe 409 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geht OpenAI gar nicht an die Börse?

    Will der Erfinder von ChatGPT gar nicht an die Börse? Einen konkreten IPO-Termin gibt es bislang nicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • OpenAI legt sich beim IPO-Termin noch nicht fest
    • Hohe Bewertung erhöht das Risiko eines Börsengangs
    • Ein IPO soll offenbar erst ab einer Billion kommen
    • Report: KI braucht Strom
    IPO unklar - Geht OpenAI gar nicht an die Börse?
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Rätselraten um den Börsengang des ChatGPT-Erfinders OpenAI. Denn unter bestimmten Umständen schätzen die Verantwortlichen das Risiko eines Börsengangs höher ein, als ohne IPO. Warum ist das so?

    OpenAI hat im März dieses Jahr 122 Milliarden US-Dollar neues Kapital aufgenommen. Die Finanzierungsrunde bewertete das Unternehmen mit 852 Milliarden US-Dollar. Das ist ein hoher Wert für eine Unternehmen, das mutmaßlich noch nicht profitabel ist. Aber die Profitabilität scheint nicht der springende Punkt zu sein, sondern die Bewertung.

    852 Milliarden US-Dollar mögen zunächst in diesem Lichte viel klingen, aber kann auch zum Risiko werden. Im Juni hat OpenAI zwar einen sogenannten S-1-Entwurf bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, betont aber zugleich: "Über den Zeitpunkt [eines Börsengangs] haben wir noch nicht entschieden; es kann eine Weile dauern, da manche Dinge, die wir vorhaben, als privates Unternehmen wahrscheinlich einfacher sind."

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

     

    Das ist zwar ein konkreter Schritt in Richtung Börsengang, aber mit angezogener Handbremse, da noch keine Entscheidung über einen tatsächlichen IPO-Termin feststeht. Und je älter das Jahr wird, desto unwahrscheinlicher erscheint ein Börsengang von OpenAI noch in diesem Jahr.

    Vielsagend sagte Altman gegenüber The Information unmittelbar nach der SEC-Einreichung, dass "viele Dinge dazu führen könnten, dass es früher oder später in diesem Zeitraum passiert, aber die Einreichung jetzt gibt uns die Möglichkeit, wenn wir früher gehen wollen."

    OpenAI lässt sich also Zeit und da kommt wieder die Bewertung ins Spiel. Denn es gibt Hinweise darauf, dass OpenAI nicht an die Börse gehen will, wenn die Billionen-Marke nicht geknackt ist. Denn im Oktober 2025 ließ das Unternehmen noch verlauten, dass es einen Börsengang mit einer Bewertung von 1 Billion US-Dollar anstrebt. 

    Denn für OpenAI steht viel auf dem Spiel: Ein Börsengang unterhalb der zuletzt erzielten Bewertung von 852 Milliarden US-Dollar wäre ein Warnsignal und ein Rückschlag. Berichte deuten deshalb darauf hin, dass Sam Altman die Billionen-Marke als Mindestziel für den IPO anpeilt.

    Daher wird es einen OpenAI-IPO in diesem Jahr wohl nicht mehr geben.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IPO unklar Geht OpenAI gar nicht an die Börse? Will der Erfinder von ChatGPT gar nicht an die Börse? Einen konkreten IPO-Termin gibt es bislang nicht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     