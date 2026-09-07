Geht OpenAI gar nicht an die Börse?

OpenAI hat im März dieses Jahr 122 Milliarden US-Dollar neues Kapital aufgenommen. Die Finanzierungsrunde bewertete das Unternehmen mit 852 Milliarden US-Dollar. Das ist ein hoher Wert für eine Unternehmen, das mutmaßlich noch nicht profitabel ist. Aber die Profitabilität scheint nicht der springende Punkt zu sein, sondern die Bewertung.

Rätselraten um den Börsengang des ChatGPT-Erfinders OpenAI. Denn unter bestimmten Umständen schätzen die Verantwortlichen das Risiko eines Börsengangs höher ein, als ohne IPO. Warum ist das so?

852 Milliarden US-Dollar mögen zunächst in diesem Lichte viel klingen, aber kann auch zum Risiko werden. Im Juni hat OpenAI zwar einen sogenannten S-1-Entwurf bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, betont aber zugleich: "Über den Zeitpunkt [eines Börsengangs] haben wir noch nicht entschieden; es kann eine Weile dauern, da manche Dinge, die wir vorhaben, als privates Unternehmen wahrscheinlich einfacher sind."

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Das ist zwar ein konkreter Schritt in Richtung Börsengang, aber mit angezogener Handbremse, da noch keine Entscheidung über einen tatsächlichen IPO-Termin feststeht. Und je älter das Jahr wird, desto unwahrscheinlicher erscheint ein Börsengang von OpenAI noch in diesem Jahr.

Vielsagend sagte Altman gegenüber The Information unmittelbar nach der SEC-Einreichung, dass "viele Dinge dazu führen könnten, dass es früher oder später in diesem Zeitraum passiert, aber die Einreichung jetzt gibt uns die Möglichkeit, wenn wir früher gehen wollen."

OpenAI lässt sich also Zeit und da kommt wieder die Bewertung ins Spiel. Denn es gibt Hinweise darauf, dass OpenAI nicht an die Börse gehen will, wenn die Billionen-Marke nicht geknackt ist. Denn im Oktober 2025 ließ das Unternehmen noch verlauten, dass es einen Börsengang mit einer Bewertung von 1 Billion US-Dollar anstrebt.

Denn für OpenAI steht viel auf dem Spiel: Ein Börsengang unterhalb der zuletzt erzielten Bewertung von 852 Milliarden US-Dollar wäre ein Warnsignal und ein Rückschlag. Berichte deuten deshalb darauf hin, dass Sam Altman die Billionen-Marke als Mindestziel für den IPO anpeilt.

Daher wird es einen OpenAI-IPO in diesem Jahr wohl nicht mehr geben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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