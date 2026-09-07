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    Besonders beachtet!

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    CTS Eventim Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 07.09.2026

    Kursbewegung von -4,04 % bei CTS Eventim am 07.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - CTS Eventim Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 07.09.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

    CTS Eventim Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 07.09.2026

    Die Anleger von CTS Eventim müssen heute einen Kursrückgang von -4,04 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 56,40. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,04 %, geht es heute bei der CTS Eventim Aktie nach unten. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CTS Eventim in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,16 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um -1,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CTS Eventim -25,50 % verloren.

    Während CTS Eventim deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %.

    CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,43 %
    1 Monat +0,99 %
    3 Monate +8,16 %
    1 Jahr -29,10 %
    Stand: 07.09.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur CTS Eventim Aktie

    Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 07.09. - FTSE Athex 20 stark +1,75 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 07.09.2026 / 11:22 …

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von CTS Eventim?

    Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %.

    CTS Eventim Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CTS Eventim

    -3,32 %
    -1,76 %
    +0,86 %
    +11,07 %
    -29,83 %
    +4,45 %
    +4,82 %
    +92,07 %
    +828,16 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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    Markt Bote
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