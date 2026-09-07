Saudische Investoren versprechen Taliban Millionen für Gaserkundung
- Saudi-Gruppe schließt Gasdeal mit Taliban
- 200 Millionen Dollar für 25 Jahre vereinbart
- Suche in Herat und Badghis soll Jobs schaffen
KABUL (dpa-AFX) - Eine Investmentgruppe aus Saudi-Arabien hat mit den in Afghanistan regierenden Taliban einen Millionendeal zur Suche nach Erdöl und Erdgas geschlossen. In der Hauptstadt Kabul unterzeichneten Vertreter der privaten Investmentgesellschaft Delta International Energy und der Taliban-Regierung ein Abkommen für 25 Jahre, wie der Staatssender RTA in einer Übertragung zeigte. Die Gruppe mit Sitz in Dschidda will Regierungsangaben nach rund 200 Millionen US-Dollar (rund 172 Mio. Euro) investieren.
Der frühere US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, war bei der Unterzeichnung anwesend. Seinen Worten nach zeige das Abkommen, dass Afghanistan unter den Taliban bereit für Geschäfte mit internationalen Partnern sei. Das Land am Hindukusch könne nach der Erschließung von Gasfeldern ein potenzieller Versorger für Staaten in Südasien sein.
Taliban hoffen auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze
Konkret soll in einem Gebiet mit rund 22.000 Quadratkilometern in den Provinzen Herat und Badghis zunächst acht Jahre lang nach Öl und Gas gesucht werden. "Wir hoffen, dass dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden und ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum Afghanistans geleistet wird", sagte Humajun Afghan, Sprecher des Taliban-Ministeriums für Bergbau und Erdöl, dem Sender Tolonews.
Seit fünf Jahren herrschen die Taliban wieder in Afghanistan. Bislang hat lediglich Russland die Islamisten als legitime Regierung anerkannt. Einige regionale Staaten, darunter China und der Iran, haben einen pragmatischeren Umgang mit der Regierung in Kabul gefunden. Immer noch zögern internationale Unternehmen bei großen Investitionsprojekten.
Nach Jahrzehnten des Konflikts bleiben Armut und Arbeitslosigkeit in Afghanistan weit verbreitet. Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen fehlt Millionen Familien ein verlässliches Einkommen./arb/DP/jha
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Bärische Aspekte (Wartechancen):
- Für 2027 wird bereits von einer sich anbahnenden Ölschwemme gesprochen, obwohl Hormus nicht frei passierbar ist.
- Unter Trump verleiben sich die USA große Mengen des venezuelanischen Rohöls ein.
- Saudi-Arabien sichert für September vollumfänglich die Liefermengen zu.
- Auch die anderen Ölstaaten am Persischen Golf steigern ihre Rohölproduktion.
- Die EIA sieht für 2027 ein Überangebot mit deutlich sinkenden Ölpreisen.
Nun, wenn ich die Kommentare bezüglich Bremsmechanismen (sinkender Bedarf, jede Menge Alternativen) so lese, dann muss die Straße von Hormus für den Ölhandel komplett irrelevant sein, genauso wie Russland, dessen Öl die Welt scheinbar ebenso wenig braucht.
- Läuft die Weltwirtschaft wirklich rund angesichts eines scheinbaren zuviel an Rohöl, obwohl die Angebotsseite eingeschränkt wurde und wird ?
- Wenn höhere Preise sofort zu Nachfragerückgang führen, dann sollte das zu konjunkturellen Bremsspuren führen
- Warum reagieren Aktienkurse reagieren kaum noch auf den Anstieg des Rohölpreises
- Sind die Aktienkurse nur noch rein inflationsgetrieben ?
Ferner hängt da noch das höher, schneller weiter KI-Damoklesschwert im Raum, wo es scheinbar immer noch keine Grenzen gibt:
- KI ist sicherlich nicht die Lösung um alle Probleme der Menschheit zu lösen
- KI kostet mehr Jobs als sie schafft
- Der Energiebedarf für die geplanten KI-Projekte kann gar nicht gedeckt werden
- Hinter KI existiert ausser bei den Schaufelverkäufern (Nvidia + Halbleiterhersteller) kein tragfähiges Geschäftsmodell, was Rendite abwirft
- Was passiert, wenn die ganzen KI-Kredite platzen, weil die Hyperscaler die begebenen Anleihen nicht mehr aus dem Cashflow bedienen können
- Kannibalisierung der verschiedenen KI Modelle, bei Open AI leuchten schon die ersten Alarmglocken (Geldverbrennungsmaschine, führende Mitarbeiter verlassen das sinkende Schiff)
- Dubiose Zirkelfinanzierungen
- Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit derartig viel Geld in eine einzelne Technologie gesteckt, bei denen die Monetarisierung der Investitionen extrem viele Fragen aufwirft
- Weitere Gefahr, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, Verselbständigung von KI-Modellen
- Gut klingt noch wie Science Fiction, aber KI-Modelle als Waffe eingesetzt -> Zusammenbruch der weltweiten IT-Infrastruktur
Wo liegt der Fehler in der der Betrachtung das ganzen, zumal der normale Konsument inflationsbedingt immer weniger in der Tasche während die Gewinne vieler Unternehmen explodiert sind. Kreditgetriebene Gewinne + Umverteilung wäre hier meine Antwort.
Dann wären da noch Zinsanhebungen und die Staatsanleihenrendite
Trump spielt das jetzt als non-event runter (was es nicht ist), reagiert nicht;