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    Saudische Investoren versprechen Taliban Millionen für Gaserkundung

    Für Sie zusammengefasst
    • Saudi-Gruppe schließt Gasdeal mit Taliban
    • 200 Millionen Dollar für 25 Jahre vereinbart
    • Suche in Herat und Badghis soll Jobs schaffen
    Saudische Investoren versprechen Taliban Millionen für Gaserkundung
    Foto: Jan Woitas - dpa

    KABUL (dpa-AFX) - Eine Investmentgruppe aus Saudi-Arabien hat mit den in Afghanistan regierenden Taliban einen Millionendeal zur Suche nach Erdöl und Erdgas geschlossen. In der Hauptstadt Kabul unterzeichneten Vertreter der privaten Investmentgesellschaft Delta International Energy und der Taliban-Regierung ein Abkommen für 25 Jahre, wie der Staatssender RTA in einer Übertragung zeigte. Die Gruppe mit Sitz in Dschidda will Regierungsangaben nach rund 200 Millionen US-Dollar (rund 172 Mio. Euro) investieren.

    Der frühere US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, war bei der Unterzeichnung anwesend. Seinen Worten nach zeige das Abkommen, dass Afghanistan unter den Taliban bereit für Geschäfte mit internationalen Partnern sei. Das Land am Hindukusch könne nach der Erschließung von Gasfeldern ein potenzieller Versorger für Staaten in Südasien sein.

    Taliban hoffen auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze

    Konkret soll in einem Gebiet mit rund 22.000 Quadratkilometern in den Provinzen Herat und Badghis zunächst acht Jahre lang nach Öl und Gas gesucht werden. "Wir hoffen, dass dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden und ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum Afghanistans geleistet wird", sagte Humajun Afghan, Sprecher des Taliban-Ministeriums für Bergbau und Erdöl, dem Sender Tolonews.

    Seit fünf Jahren herrschen die Taliban wieder in Afghanistan. Bislang hat lediglich Russland die Islamisten als legitime Regierung anerkannt. Einige regionale Staaten, darunter China und der Iran, haben einen pragmatischeren Umgang mit der Regierung in Kabul gefunden. Immer noch zögern internationale Unternehmen bei großen Investitionsprojekten.

    Nach Jahrzehnten des Konflikts bleiben Armut und Arbeitslosigkeit in Afghanistan weit verbreitet. Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen fehlt Millionen Familien ein verlässliches Einkommen./arb/DP/jha





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