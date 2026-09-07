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    TECNO gewinnt zwei IFA Global Product Technology Innovation Awards für sein modulares Smartphone und den Tonino Lamborghini TECNO TAURUS

    TECNO gewinnt zwei IFA Global Product Technology Innovation Awards für sein modulares Smartphone und den Tonino Lamborghini TECNO TAURUS
    Foto: NVIDIA Corporation

    BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- TECNO, eine weltweit tätige, KI-gestützte innovative Technologiemarke, wurde auf der IFA 2026 mit zwei IFA Global Product Technology Innovation Awards ausgezeichnet:

    Der Tonino Lamborghini TECNO TAURUS erhielt den „Miniaturized Gaming PC Technology Innovation Gold Award" und überzeugte durch seine italienische Ästhetik und außergewöhnliche Leistung in einem kompakten Gehäuse. Das TECNO Modular Phone wurde mit dem „Ultra-Slim Magnetic Modular Technology Innovation Gold Award" ausgezeichnet und für seine ultradünne Verarbeitung sowie die einzigartige modulare Magnettechnologie gelobt.

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    Diese Auszeichnungen belegen einmal mehr die anhaltenden Durchbrüche von TECNO bei der Produktinnovation und die branchenführende Handwerkskunst in Sachen Designqualität. Die „Global Product Technology Innovation Awards" wurden 2014 von IDG, der IFA und dem DIHK ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen in der globalen Unterhaltungselektronikbranche zu würdigen. Die Auszeichnungen würdigen Produkte, die neue Branchenmaßstäbe setzen und durch intelligente Technologie sowie nutzerorientiertes Design Innovationen vorantreiben.

    TECNO Modular Phone: Das dünnste modulare Smartphone der Welt

    Mit einer Dicke von nur 4,9 mm basiert das TECNO Modular Phone auf der firmeneigenen modularen Magnetic Interconnection Technology. Es kombiniert ein präzises Magnetfeld mit Pogo-Pin-Anschlüssen und bietet so ein flexibles Ökosystem für unterschiedliche Anforderungen. Das Host-Gerät verfügt über einen Akku mit 3.000–4.000 mAh, während die Module ihre Energie direkt daraus beziehen – für ein „Snap-and-Go"-Erlebnis. Zudem löst es den inhärenten Konflikt zwischen steigenden Anforderungen an die KI-Rechenleistung und begrenztem Platz im Gerät.

    Die Technologie wurde von führenden Medien mit über 20 Auszeichnungen gewürdigt: CNET und Yanko Design kürten sie zum „Best of MWC 2026", und The Verge erkannte sie als „Best Mobile Tech" auf dem MWC 2026 an.

    Tonino Lamborghini TECNO TAURUS: Einer der weltweit kleinsten wassergekühlten Gaming-Mini-PCs

    Mit einem Volumen von rund 6,36 Litern verbindet das panoramische, transparente Gehäuse des Tonino Lamborghini TECNO TAURUS ikonisches italienisches Design mit purer Ingenieurskunst. Angetrieben vom Intel Core i9-13900HK und der NVIDIA GeForce RTX 5060 (614 AI TOPS, 145 W TGP, DLSS 4) erreicht er den Gipfel der Leistung und bietet ein Gaming-Erlebnis in High-Fidelity sowie eine hocheffiziente KI-Workstation. Das Wasserkühlsystem sorgt für konstante Spitzenfrequenzen, während 15 Anschlüsse und WLAN 6E für umfassende Konnektivität sorgen. Er wurde mit dem „Best of MWC" Award von Yanko Design ausgezeichnet.

    Darüber hinaus sorgte TECNO auf der IFA mit dem „Next-Gen Bezelless Concept Phone" mit einem revolutionären 0-mm-Bildschirmrahmen sowie dem Convertible-Laptop MEGABOOK T15 360 Pro für Aufsehen. TECNO erweitert unermüdlich die Grenzen von Design, Leistung und KI-Innovation und erschließt damit grenzenlose Möglichkeiten für futuristische Technologien.

     

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