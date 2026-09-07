🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Richtungswechsel nach Wahl?

    565 Aufrufe 565 0 Kommentare 0 Kommentare

    Was der AfD-Sieg für Deutschlands größten Rüstungskonzern bedeutet

    Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Für Rheinmetall sieht das Analysehaus Mwb Research darin vorerst kein Risiko, warnt aber vor langfristigen Folgen für den Verteidigungshaushalt.

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD gewinnt Sachsen-Anhalt klar mit 44 Prozent
    • Rheinmetall sieht zunächst kein unmittelbares Risiko
    • Langfristig droht ein strafferer Verteidigungsetat
    • Report: KI braucht Strom
    Richtungswechsel nach Wahl? - Was der AfD-Sieg für Deutschlands größten Rüstungskonzern bedeutet
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Der Wahlsonntag in Sachsen-Anhalt hat für Aufsehen gesorgt: Die AfD kam auf rund 44 Prozent und hat ihr Ergebnis von 2021 damit mehr als verdoppelt, während die CDU auf etwa 17 Prozent einbrach. Für eine eigene Mehrheit im 83 Sitze zählenden Landtag fehlten der Partei nur knapp drei Sitze, dennoch verfügt sie nun über eine Sperrminorität.

    Mit Spannung beobachten Experten, wie sich eine mögliche AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt auf die Politik der kommenden Jahre auswirken könnte. Auch die Rüstungsindustrie steht dabei im Blickpunkt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    963,61€
    Basispreis
    6,89
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.101,34€
    Basispreis
    8,36
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Rheinmetall sehen die Analysten von Mwb Research darin aktuell keine unmittelbare Belastung. Verteidigungspolitik ist in Deutschland Bundessache, Landesparlamente haben keinen Einfluss auf Beschaffungsprogramme des Militärs. Selbst eine AfD-Regierungsbeteiligung auf Landesebene würde an den zentralen Beschaffungsentscheidungen, die über die Haushaltsausschüsse des Bundestags laufen, kaum etwas ändern.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Langfristig gilt die Partei den Experten dennoch als möglicher Risikofaktor. Die AfD tritt zwar für nationale Aufrüstung ein, lehnt jedoch Ukraine-Hilfen ab, spricht sich für eine Lockerung der Russland-Sanktionen aus und stimmte sowohl beim Sondervermögen 2022 als auch bei der Grundgesetzänderung im März 2025 dagegen.

    Bei bundesweit rund 28 Prozent in Umfragen und der nächsten Bundestagswahl erst 2029 bleibt das vorerst Zukunftsmusik. Das Risiko liege nicht in sinkenden Auftragseingängen, sondern in einem künftig strafferen Ausgabenpfad, so die Analysten.

    Wichtiger für die Aktie dürfte der Arminius-Auftrag werden, zu dem gegen Monatsende weitere Details erwartet werden. Die Bewertung sei derzeit fair, Mittelzuflüsse aus dem Geschäft könnten 2026 den Cashflow stützen. Die Einstufung bleibt bei Halten, das Kursziel unverändert bei 1.050 Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 1.027EUR auf Tradegate (07. September 2026, 15:35 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1076,46, was eine Steigerung von +5,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Richtungswechsel nach Wahl? Was der AfD-Sieg für Deutschlands größten Rüstungskonzern bedeutet Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Für Rheinmetall sieht das Analysehaus Mwb Research darin vorerst kein Risiko, warnt aber vor langfristigen Folgen für den Verteidigungshaushalt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     