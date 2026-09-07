Börsenstart USA - 07.09. - US 30 schwach -0,37 %

Der US 30 bewegt sich bei 53.199,60 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: NVIDIA +1,25 %, Coca-Cola +0,66 %, Amgen +0,43 %, McDonald's +0,41 %, Merck & Co -0,92 %

Flop-Werte: American Express -1,44 %, Salesforce -1,30 %, Travelers Companies -1,04 %

Der US Tech 100 steht aktuell (12:45:37) bei 29.567,86 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +2,69 %, Micron Technology +2,13 %, NXP Semiconductors +1,89 %, Intel +1,88 %, ASML Holding NV NY +1,86 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,39 %, Shopify -1,37 %, Monster Beverage -1,24 %, Starbucks -1,02 %, Paychex -0,99 %

Der US 500 steht aktuell (12:45:38) bei 7.710,58 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Jabil +2,95 %, Coherent +2,85 %, SanDisk Corporation +2,69 %, Vistra +2,44 %, Valero Energy +2,29 %

Flop-Werte: PG&E Corporation -2,47 %, American Tower -2,30 %, CBRE Group Registered (A) -2,06 %, Crown Castle -1,89 %, Howmet Aerospace -1,84 %

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