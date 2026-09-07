Fresenius Aktie schwach im Handel - 07.09.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fresenius in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,14 % bestehen.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,42 % verliert die Fresenius Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute bei der Fresenius Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche ist die Fresenius Aktie damit um -8,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Fresenius um -10,79 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

Fresenius Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,11 % 1 Monat -10,12 % 3 Monate +18,14 % 1 Jahr -6,91 %

Informationen zur Fresenius Aktie

Stand: 07.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,76 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fresenius Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fresenius Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.