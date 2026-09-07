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    Besonders beachtet!

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    Fresenius Aktie schwach im Handel - 07.09.2026

    Kursbewegung von -3,42 % bei Fresenius am 07.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Fresenius Aktie schwach im Handel - 07.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Fresenius Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 07.09.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,42 % verliert die Fresenius Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute bei der Fresenius Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Fresenius in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,14 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Fresenius Aktie damit um -8,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Fresenius um -10,79 % verloren.

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    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

    Fresenius Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,11 %
    1 Monat -10,12 %
    3 Monate +18,14 %
    1 Jahr -6,91 %
    Stand: 07.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Fresenius Aktie

    Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,76 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 07.09. - FTSE Athex 20 stark +1,75 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fresenius Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fresenius Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Fresenius

    -0,74 %
    -7,71 %
    -10,02 %
    +16,57 %
    -7,55 %
    +54,33 %
    -1,29 %
    -38,53 %
    +2.994,29 %
    ISIN:DE000FRE5EN2WKN:FRE5EN
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