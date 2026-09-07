🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    KORREKTUR/Institute

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wahl für große Mehrheit Denkzettel an Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • 88 Prozent sehen Bundespolitik als AfD-Ursache
    • 75 Prozent sehen Merz als Ursache des Wahlausgangs
    • 87 Prozent sind mit der Bundesregierung unzufrieden
    KORREKTUR/Institute - Wahl für große Mehrheit Denkzettel an Berlin
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Im vorletzten Satz des vorletzten Absatzes wurden die Grünen gestrichen. Sie waren nicht Teil der Regierung.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine sehr große Mehrheit der Sachsen-Anhalter sieht in der Bundespolitik eine der Ursachen für das Abschneiden der AfD. In einer Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen unter Wählern am Sonntag sagten 88 Prozent, die AfD hätte bei der Landtagswahl in ihrem Bundesland schlechter abgeschnitten, wenn die Bundesregierung besser regieren würde. Die Sichtweise ist unabhängig davon, welcher Partei die Befragten zuneigen.

    Merz persönlich sehen 75 Prozent als eine Ursache für den Wahlausgang. Selbst ein relevanter Teil der CDU-Anhänger denkt, Merz habe geschadet (47 Prozent).

    Die Bundesregierung habe einen Denkzettel verdient

    Das deckt sich mit der Wähleranalyse von Infratest dimap. Von den Wählern, die in Sachsen-Anhalt vor fünf Jahren die CDU gewählt haben, jetzt aber nicht mehr, stimmen 59 Prozent der Aussage zu: "Die Bundesregierung hat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen Denkzettel verdient." Das ist nach den Infratest-Zahlen ein mittlerer Wert verglichen mit jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland. In Sachsen-Anhalt war dieser Gedanke bei den Wählern der AfD (89 Prozent) und der Linken (41 Prozent) am verbreitetsten.

    Die Hälfte denkt, Bundesregierung mache Politik für Westdeutsche

    Dabei ärgern sich mehr Befragte in Sachsen-Anhalt über die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als über die SPD im Bund. Mehr als die Hälfte gab bei Infratest an, sich am meisten über die CDU (58 Prozent) zu ärgern, ein Viertel (23 Prozent) nannte die SPD, ein Zehntel (10 Prozent) die CSU. Unter AfD-Wählern ärgern sich sogar Dreiviertel (76 Prozent) am meisten über die CDU.

    Die Bundesregierung ist in dem Bundesland denn auch deutlich unbeliebter als die Landesregierung. 87 Prozent sind in der Infratest-Befragung unzufrieden mit der schwarz-roten Koalition, 11 Prozent sind mit ihr zufrieden. Mit der Landesregierung aus CDU, SPD und FDP sind knapp dreimal so viele zufrieden (31 Prozent). Jeder zweite Wähler in Sachsen-Anhalt (50 Prozent) denkt, die Bundesregierung mache vor allem Politik für die Westdeutschen.

    Sachsen-Anhalter mögen Schulze lieber als Merz

    Außerdem sind nur 29 Prozent der CDU-Wähler zufrieden mit der politischen Arbeit ihres Kanzlers Merz, analysierte Infratest dimap. Insgesamt sehen 9 Prozent der Sachsen-Anhalter Merz positiv. Das sind noch weniger als die 13 Prozent, die Merz deutschlandweit positiv sehen./tia/DP/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    KORREKTUR/Institute Wahl für große Mehrheit Denkzettel an Berlin Eine sehr große Mehrheit der Sachsen-Anhalter sieht in der Bundespolitik eine der Ursachen für das Abschneiden der AfD. In einer Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen unter Wählern am Sonntag sagten 88 Prozent, die AfD hätte bei der Landtagswahl in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     