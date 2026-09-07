Neue Hoffnung für Wegovy? Novo Nordisk gelingt überraschender Erfolg

Novo Nordisk erzielt mit Semaglutid einen wichtigen Studienerfolg. In der Phase-3-Studie STEP Young konnte der Pharmakonzern bei Kindern im Alter von 6 bis unter 12 Jahren eine deutliche Senkung des Body-Mass-Index erreichen. Die Ergebnisse könnten für den Kampf gegen Adipositas im Kindesalter von großer Bedeutung sein.

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An der multinationalen Studie nahmen 165 Kinder mit Adipositas teil. Mehr als 85 Prozent litten zu Beginn unter schwerer Adipositas der Klasse II oder III. Alle Teilnehmer erhielten zusätzlich eine kalorienreduzierte Ernährung und sollten ihre körperliche Aktivität steigern.

Nach 68 Wochen erreichten 40,4 Prozent der mit Semaglutid behandelten Kinder eine Einstufung unterhalb der Adipositas-Schwelle. In der Placebo-Gruppe gelang dies keinem einzigen Kind. Damit konnte ungefähr jedes zweite bis dritte Kind seine BMI-Kategorie deutlich verbessern.

Die Studie erreichte damit ihren primären Endpunkt. Der Body-Mass-Index sank unter Semaglutid stärker als unter Placebo.

Ania M. Jastreboff, Professorin für Medizin und Pädiatrie an der Yale University, betont die Bedeutung der Ergebnisse. Gerade angesichts der zu Studienbeginn ausgeprägten Adipositas sei es bemerkenswert, dass rund 40 Prozent der Kinder innerhalb von etwa einem Jahr unter die Adipositas-Schwelle kamen.

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Keine neuen Sicherheitsbedenken

Auch beim Sicherheitsprofil sieht Novo Nordisk keine Überraschungen. Die Verträglichkeit von Semaglutid entsprach laut dem Unternehmen den bisherigen Ergebnissen aus Studien mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Neue Sicherheitsbedenken wurden nicht festgestellt. Auch hinsichtlich Wachstum und Pubertätsentwicklung habe es keine entsprechenden Signale gegeben.

"Als Pioniere auf dem Gebiet der pädiatrischen Adipositasmedizin sehen wir die positiven Ergebnisse der STEP-Young-Studie und das Potenzial von Semaglutid als ermutigend an", sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer von Novo Nordisk. Semaglutid könne Kindern mit behandlungsbedürftiger Adipositas dabei helfen, ihr Gewicht gemeinsam mit Veränderungen des Lebensstils besser zu kontrollieren. Dadurch könnten langfristig schwere gesundheitliche Folgen verhindert werden.

Novo Nordisk will die detaillierten Studienergebnisse im November auf der ObesityWeek 2026 in Washington präsentieren. Für den Konzern ist die Entwicklung besonders relevant, da wirksame und klinisch geprüfte Medikamente gegen Adipositas bei Kindern bislang nur begrenzt verfügbar sind.

Licht und Schatten für Novo Nordisk

Trotz der guten Studiendaten zu Semaglutid notiert die Novo-Nordisk-Aktie heute leicht im Minus. Grund dafür ist ein Rückschlag in der Medikamentenpipeline des Konzerns: Novo Nordisk beendet zwei weitere Studien mit dem experimentellen Herz-Kreislauf-Medikament Ziltivekimab vorzeitig.

Ein unabhängiges Komitee schätzte die Wahrscheinlichkeit als gering ein, dass die Ergebnisse von einer bereits gescheiterten Phase-III-Studie abweichen würden, wie Reuters berichtet. Eine separate Studie mit Patienten in der Erholungsphase nach einem Herzinfarkt läuft dagegen weiter. Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 2027 erwartet.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 39,96EUR auf Tradegate (07. September 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

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