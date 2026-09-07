Matador: Starke Zahlen als neuer Treiber

Bereinigt um Effekte aus Wechselkursänderungen hat der Gewinn von Matador Secondary Private Equity daher im ersten Halbjahr 2026 um 130 Prozent auf 3,7 Mio. CHF zugelegt, insgesamt (mit Wechselkursgewinnen) wurden sogar 5,0 Mio. CHF erzielt.

Bei Matador Secondary Private Equity läuft es gut in diesem Jahr. Die Entwicklung im Private-Equity-Markt ist insgesamt positiv, was die Performance der Fondsinvestments von Matador stützt. Und das IPO von SpaceX hat noch mal einen Extraschub gegeben, da Fonds aus dem Portfolio von Matador frühzeitig in den US-Konzern investiert hatten und nun von einer kräftigen Wertsteigerung profitiert haben.

Nachdem Wechselkursverluste das Ergebnis im Vorjahr noch stark belastet hatten, steuert Matador Secondary Private Equity nach unserer Einschätzung damit im laufenden Jahr auf eine kräftige Ergebnisverbesserung zu.

Das dürfte eine gute Basis für eine Trendwende bei der Aktie bieten. Noch scheinen die Anleger vorsichtig zu sein, aber im Fall einer Fortsetzung der positiven Ergebnisentwicklung im zweiten Halbjahr – die aus unserer Sicht derzeit wahrscheinlich ist – dürfte sich das früher oder später ändern und die Aktie die nächste Erholungsbewegung starten (aktien-global.de, erstellt 07.09.26, 15:58 Uhr, veröffentlicht 07.09.26, 16:01 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

Die Matador Secondary Private Equity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 3,82EUR auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.