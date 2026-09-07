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    Über 400 Medienfachleute suchen nach neuen Wachstumstreibern für den asiatisch-pazifischen Raum

    GUANGZHOU, China, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenartikel von South: 

    Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua wird das Asien-Pazifik-Medienforum am 5. September in Shenzhen beginnen.

    Über 400 Medienfachleute aus dem In- und Ausland werden sich in Shenzhen versammeln, um Chinas Chancen zu erkunden und in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area neue Wachstumstreiber für den asiatisch-pazifischen Raum zu identifizieren.

     

     

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