Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Commerzbank-Aktie auf etwa 42,4–42,5 Euro, der mit ersten Aktienrückkäufen und geringem Handelsvolumen in Verbindung gebracht wird. Diskutiert wird, ob UniCredit durch Rückkäufe und offene TRS faktisch rund 51 % erreichen kann. Im Fokus stehen außerdem ein möglicher höherer Übernahmepreis, Dividendenkürzung oder -ausfall zugunsten der Restrukturierung sowie langfristig deutlich höhere Kursziele.