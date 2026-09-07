Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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RWE
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 2
Performance 1M: +3,42 %
Performance 1M: +3,42 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 3
Performance 1M: +3,10 %
Performance 1M: +3,10 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 4
Performance 1M: +11,69 %
Performance 1M: +11,69 %
? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Commerzbank-Aktie auf etwa 42,4–42,5 Euro, der mit ersten Aktienrückkäufen und geringem Handelsvolumen in Verbindung gebracht wird. Diskutiert wird, ob UniCredit durch Rückkäufe und offene TRS faktisch rund 51 % erreichen kann. Im Fokus stehen außerdem ein möglicher höherer Übernahmepreis, Dividendenkürzung oder -ausfall zugunsten der Restrukturierung sowie langfristig deutlich höhere Kursziele.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 5
Performance 1M: -10,21 %
Performance 1M: -10,21 %
Vonovia
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 6
Performance 1M: -7,80 %
Performance 1M: -7,80 %
? wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Vonovia und die Frage, ob die Aktie bereits günstig bewertet ist. Diskutiert werden steigende Zinsen, politische und regulatorische Risiken – besonders in Berlin –, begrenzte Spielräume für Mieterhöhungen sowie hohe Renovierungs- und Energiekosten. Einige erwarten bei besseren Zins- oder geopolitischen Aussichten eine Erholung. Als mögliche Kurstreiber gelten Aktienrückkäufe, Insiderkäufe und eine höhere Dividende; Goldmans Sachs’ Einschätzung wird kritisch gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 7
Performance 1M: +3,33 %
Performance 1M: +3,33 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 8
Performance 1M: +0,54 %
Performance 1M: +0,54 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 35,19%
|PUT: 64,81%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -29,63 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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