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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,89 %.

    RWE
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 2
    Performance 1M: +3,42 %
    Chart RWE
    ISIN: DE0007037129
    WKN: 703712
    Die RWE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: -2,51 %
    Platz 3
    Performance 1M: +3,10 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,51 %.

    Commerzbank
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 4
    Performance 1M: +11,69 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Commerzbank-Aktie auf etwa 42,4–42,5 Euro, der mit ersten Aktienrückkäufen und geringem Handelsvolumen in Verbindung gebracht wird. Diskutiert wird, ob UniCredit durch Rückkäufe und offene TRS faktisch rund 51 % erreichen kann. Im Fokus stehen außerdem ein möglicher höherer Übernahmepreis, Dividendenkürzung oder -ausfall zugunsten der Restrukturierung sowie langfristig deutlich höhere Kursziele.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Fresenius
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,21 %
    Chart Fresenius
    ISIN: DE000FRE5EN2
    WKN: FRE5EN
    Die Fresenius Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    Vonovia
    Tagesperformance: -2,17 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,80 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,17 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Vonovia und die Frage, ob die Aktie bereits günstig bewertet ist. Diskutiert werden steigende Zinsen, politische und regulatorische Risiken – besonders in Berlin –, begrenzte Spielräume für Mieterhöhungen sowie hohe Renovierungs- und Energiekosten. Einige erwarten bei besseren Zins- oder geopolitischen Aussichten eine Erholung. Als mögliche Kurstreiber gelten Aktienrückkäufe, Insiderkäufe und eine höhere Dividende; Goldmans Sachs’ Einschätzung wird kritisch gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

    Hannover Rueck
    Tagesperformance: -2,11 %
    Platz 7
    Performance 1M: +3,33 %
    Chart Hannover Rueck
    ISIN: DE0008402215
    WKN: 840221
    Die Hannover Rueck Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,11 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 8
    Performance 1M: +0,54 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 35,19% PUT: 64,81%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -29,63 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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