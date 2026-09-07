Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Nordex-Kurs, der nach einem Rückgang bis etwa 35 Euro zuletzt wieder um 41 Euro gesehen wird. Diskutiert werden Analystenziele zwischen 35 und rund 49–51 Euro sowie die aus Sicht vieler Anleger zu negative RBC-Einschätzung. Befürworter verweisen auf steigende Umsätze, Margen, Cashflow und Gewinne und halten 48–52 Euro für fundamental vertretbar. Technisch wird das geschlossene Gap bei 35 Euro thematisiert. Die Barclays-Konferenz und Vestas-Risiken gelten als mögliche Kurstreiber.