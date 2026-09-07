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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,33 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Nordex-Kurs, der nach einem Rückgang bis etwa 35 Euro zuletzt wieder um 41 Euro gesehen wird. Diskutiert werden Analystenziele zwischen 35 und rund 49–51 Euro sowie die aus Sicht vieler Anleger zu negative RBC-Einschätzung. Befürworter verweisen auf steigende Umsätze, Margen, Cashflow und Gewinne und halten 48–52 Euro für fundamental vertretbar. Technisch wird das geschlossene Gap bei 35 Euro thematisiert. Die Barclays-Konferenz und Vestas-Risiken gelten als mögliche Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +6,56 %
    Platz 2
    Performance 1M: +3,09 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,56 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +5,98 %
    Platz 3
    Performance 1M: -7,18 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,98 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die zuletzt schwankende Aixtron-Aktie mit Schwächephasen zur US-Eröffnung und möglichen größeren Verkaufsblöcken. JPMorgan bestätigt „Overweight“, Oddo BHF nennt 50 Euro Kursziel und „Outperform“. Hoffnung machen stark wachsende Nachfrage nach Siliziumphotonik und CPO sowie bis zu 480 Mio. Euro Optoelektronik-Umsatz 2027; daraus werden positive Perspektiven ab 2026/27 abgeleitet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +5,96 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,16 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,96 %.

    Verbio
    Tagesperformance: +5,49 %
    Platz 5
    Performance 1M: +0,70 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,49 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios bislang ausbleibende Kursreaktion trotz hoher Diesel- und THG-Preise sowie möglicher weiterer Preissteigerungen durch Raffinerieengpässe und geopolitische Risiken. Neue Erlöspotenziale werden bei indischen CO₂-Zertifikaten gesehen, sind aber noch nicht in der EBITDA-Bewertung berücksichtigt. Zudem bestehen Erwartungen an Verbio Life Chemicals, mögliche Abnahmeverträge und die Expansion. Ein negativer AfD-Effekt auf Verbio wird überwiegend nicht erwartet; Neste dient als Branchen- und charttechnischer Vergleich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,69 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -3,18 %
    Platz 7
    Performance 1M: +8,41 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,18 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Aufwärtstrend der TeamViewer-Aktie von 4,20 auf 7,25 Euro und die Frage, ob der Widerstand nachhaltig überwunden wird; technisch wird der Trend teils als intakt gesehen, ein Rückfall auf 6,30 Euro bleibt möglich. Kritisiert werden die schwache Entwicklung gegenüber Softwarewerten, fehlende eigene Impulse und die ausbleibende Leistung des Managements. Positiv genannt werden wachsendes Enterprise-Geschäft und Schuldenabbau, während die Bewertung als deutlich zu hoch bzw. das Aufwärtspotenzial als erheblich eingeschätzt wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +3,07 %
    Platz 8
    Performance 1M: -4,06 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,07 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: -2,76 %
    Platz 9
    Performance 1M: +4,12 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,76 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +2,66 %
    Platz 10
    Performance 1M: +4,00 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,66 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 11
    Performance 1M: +3,10 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

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