Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,56 %
Performance 1M: +3,09 %
Tagesperformance: +5,98 %
Performance 1M: -7,18 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,96 %
Performance 1M: -5,16 %
Tagesperformance: +5,49 %
Performance 1M: +0,70 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,30 %
Performance 1M: -7,69 %
Tagesperformance: -3,18 %
Performance 1M: +8,41 %
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,07 %
Performance 1M: -4,06 %
Tagesperformance: -2,76 %
Performance 1M: +4,12 %
Tagesperformance: +2,66 %
Performance 1M: +4,00 %
Tagesperformance: -2,50 %
Performance 1M: +3,10 %