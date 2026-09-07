Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 07.09.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,91 %
Tagesperformance: +5,91 %
Platz 1
Performance 1M: -5,16 %
Performance 1M: -5,16 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 2
Performance 1M: +10,96 %
Performance 1M: +10,96 %
argenx
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 3
Performance 1M: +17,16 %
Performance 1M: +17,16 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 4
Performance 1M: -4,18 %
Performance 1M: -4,18 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 5
Performance 1M: +0,54 %
Performance 1M: +0,54 %
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